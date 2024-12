O Lidl já tem à venda clara de ovo em pó. Saiba como consumir e como pode mudar a sua saúde

Veja estas 9 receitas com ovos para salvar o jantar

Receitas simples e deliciosas para as refeições do feriado e fim de semana

O Lidl anunciou um novo produto e nós ficámos bastante curiosos. Trata-se de clara de ovo em pó, um ingrediente que poucas pessoas introduzem na sua alimentação. Mas, afinal, para que serve e como se usa?

O que é e os seus benefícios

A clara de ovo em pó é um ingrediente rico em proteínas e fácil de usar. Uma opção ideal para quem quer melhorar os seus hábitos alimentares. Este produto é a solução perfeita para refeições rápidas e deliciosas.

É uma proteína completa, o que significa que contém todas as vitaminas que o nosso corpo precisa para funcionar de forma eficaz. E o melhor de tudo: é altamente biodisponível, ou seja, o corpo absorve e utiliza esta proteína com facilidade, ajudando na recuperação e no crescimento muscular.

Para além disso, a clara de ovo em pó é perfeita para quem está a tentar controlar no consumo de calorias, visto que tem um baixo valor calórico e é completamente isenta de colesterol. Sem dúvida que é uma excelente opção para quem segue uma dieta mais restrita ou procura manter os níveis de colesterol em dia.

A alternativa perfeita para quem tem intolerâncias

Para quem é intolerante à lactose, este ingrediente é uma ótima opção. A clara de ovo em pó é totalmente livre de lactose e laticínios. Comparada com outras proteínas em pó, como as de soro ou caseína, este produto tem a vantagem de ser digerida com facilidade, o que a torna uma solução para todos os gostos e necessidades.

Como usar a clara de ovo em pó

1. Batidos e Smoothies: Misture a clara de ovo em pó com água ou leite vegetal, adicionando ainda fruta ao seu gosto.

2. Culinária: Use a proteína em pó para as suas receitas favoritas de panquecas, bolachas ou até mesmo sobremesas deliciosas.

3. Cozinha: Não se esqueça de experimentar a clara de ovo em pó em pratos salgados, como omeletes, quiches ou até mesmo misturada em sopas.