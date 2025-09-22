Esqueça a chaleira elétrica: Lidl vai receber máquina que nos permite ter sempre chá à mão

Há uma corrida à coleção de ginásio do Lidl assinada por Carolina Carvalho (peças dos 8 aos 15 euros)

Fazer chá nunca foi tão rápido como vai ser com a nova máquina que o Lidl. O dispensador de água quente Silvercrest Kitchen Tools aquece a água em segundos, permitindo escolher diferentes temperaturas e garantindo que a bebida fica sempre no ponto certo.

Com este equipamento, é possível ter água quente em apenas alguns segundos, ideal para preparar chá, café instantâneo ou até refeições rápidas. A máquina dispõe de 7 regulações de temperatura (entre 40 ºC e 100 ºC, em incrementos de 10 ºC), garantindo assim a versatilidade necessária para diferentes bebidas.

Outro ponto forte é o depósito de 2,9 litros, suficiente para várias utilizações sem necessidade de reabastecer constantemente. Tudo isto por um preço acessível de 59,99 euros, disponível nas lojas Lidl a partir desta sexta-feira.