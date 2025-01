Novidade do Lidl acaba com o drama dos estendais espalhados pela casa

Se nos dias de chuva e mais húmidos tem mesmo de secar roupa dentro de casa, pode ser muito irritante ter estendais enormes no meio das divisões, principalmente em apartamentos pequenos. Outro problema desta época é ficar com as toalhas húmidas quando a família insiste em pendurar várias toalhas umas por cima das outras.

Além disso, estender lençóis grandes em estendais interiores pode ser um desafio por terem de ser dobrados para não tocarem no chão.

Por tudo isto, a novidade do Lidl que chega às lojas a partir da próxima quinta-feira chmaou-nos de imediato à atenção. Trata-se de um estendal de porta da marca Weinberger, por 17,99 euros, prático por ser fácil de instalar e guardar.

Com este estendal podemos aproveitar o espaço vertical das portas sem ocupar as áreas de circulação da nossa casa. Tem três prateleiras com várias varas para pendurar estender as peças de roupa. Em vez de andar com o estendal para a frente e para trás em casa, este modelo pode ficar pendurado na porta como um cabide. E pode até estender peças mais compridas como lençois sem que toquem no chão ou atrapalhem quem vive na casa.