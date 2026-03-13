Facebook Instagram
Lifestyle

Lidl vai ter à venda um acessório que acaba com um pesadelo comum nos roupeiros

Este é um produto incrível que custa menos de 4 euros (mas o folheto do Lidl está cheio de produtos fantásticos para lavar, secar e arrumar a roupa)
IOL
Há 1h e 48min
Esquece a Zara e a Primark: Amazon está a vender calças de ganga clássicas da Lee a pouco mais de 20 euros

Organizar o roupeiro pode tornar-se um verdadeiro desafio, sobretudo quando as calças começam a acumular-se dobradas em prateleiras ou penduradas de forma desordenada. O resultado é quase sempre o mesmo: peças amarrotadas, pouco espaço e dificuldade em encontrar aquilo que se quer vestir. Descobrimos uma solução incrível no Lidl: trata-se de um acessório simples que promete resolver um problema comum em muitas casas.

A partir de segunda-feira, 16 de março, chega às lojas o cabide para calças Weinberger, pensado para poupar espaço no roupeiro. O acessório tem vários suportes horizontais onde é possível pendurar várias calças ao mesmo tempo, permitindo aproveitar melhor o espaço no roupeiro e manter tudo visível. O melhor de tudo é o preço: custa apenas 3,99 euros.

Ao ficarem penduradas individualmente, as peças mantêm a forma, ficam mais acessíveis e o roupeiro torna-se mais organizado. Mas este não é o único produto dedicado ao tratamento de roupa que o Lidl vai lançar nessa semana. O folheto inclui vários artigos pensados para facilitar as tarefas de lavar, secar e cuidar da roupa em casa.

Um dos destaques é o estendal em torre W5, que custa 24,99 euros. Com vários níveis de secagem e capacidade para até 12 quilos de roupa, é uma solução prática para quem tem pouco espaço em casa. Quando aberto, mede cerca de 74 x 59,5 x 155 centímetros, permitindo secar muitas peças ao mesmo tempo.

Outro produto útil são as bolas para máquina de secar roupa Wenko, também disponíveis por 3,99 euros. Existem diferentes versões, incluindo bolas que ajudam a reduzir as rugas, bolas de lã para amaciamento natural e outras que ajudam a remover fios, pelos ou cabelos das roupas. A ideia é tornar a roupa mais macia sem necessidade de recorrer a produtos químicos.

Para quem quer poupar espaço no armário ou na mala de viagem, o Lidl terá ainda um conjunto de sacos de arrumação a vácuo W5, com 10 unidades por 8,99 euros. Estes sacos permitem reduzir o volume da roupa em até 75%, sendo ideais para guardar peças fora de estação ou organizar melhor a casa.

No segmento dos eletrodomésticos para tratar da roupa, há também novidades. A escova a vapor SilverCrest de 1200 W, por 19,99 euros, é uma opção compacta para eliminar vincos e refrescar tecidos diretamente no cabide, sem necessidade de usar a tábua de engomar.

Já quem prefere soluções mais tradicionais pode optar pelo ferro de engomar a vapor sem fios SilverCrest, também por 19,99 euros, que inclui sistema antigotejamento e função de autolimpeza. Outra opção é o ferro de engomar com caldeira da Philips, disponível por 99,99 euros, indicado para quem procura mais potência e autonomia na hora de passar a roupa.

