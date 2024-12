Esqueça o truque do frasco: vai chegar ao Lidl a solução para prolongar vida da salsa e dos coentros

As plantas aromáticas são imprescindíveis na nossa cozinha, mas é frustrante quando abrimos a gaveta dos legumes e nos deparamos com um molho de coentros ou salsa murchos e com mau aspeto. Já aprendemos o truque do frasco e muitas vezes congelamos as ervas aromáticas para poder usar mais tarde.

Mas, encontrámos num folheto do Lidl a solução. E está para chegar no dia 6 de janeiro. Trata-se de recipientes feitos para manter as ervas frescas e organizadas da marca Livarno Home, que custam 4,99 euros.

Estes recipientes têm uma abertura para poder encher com água, garantindo que as plantas se mantêm hidratadas e frescas por mais tempo. Além disso, o material é 'BPA free', o que garante segurança alimentar.

Existe em dois tamanhos (8cm x 9,7cm x28 cm e 9,4cm x13cm x28 cm) e pode ser usado com diferentes tipos de ervas, como manjericão, alecrim ou hortelã.

Veja aqui o folheto