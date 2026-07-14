Lidl emite alerta aos seus clientes sobre produto alimentar e reembolsa quem o devolver

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A cadeia de supermercados Lidl lançou um comunicado a alertar para os riscos de consumo de um gelado da sua marca, que está agora a ser retirado do mercado por existir a possibilidade de conter caju e provocar reações alérgicas graves no consumidor.

O produto em causa é o "Gelado ao Estilo Dubai, com sabor a Pistácio e Chocolate - 500 ml" e o alerta foi feito esta terça-feira, 14 de julho.

"O Lidl Portugal está a proceder à recolha do artigo “Gelado ao estilo Dubai, com sabor a Pistácio e Chocolate - 500 ml” (Dubai Style Pistachio Flavour & Chocolate) da marca “1001 delights”, com as datas de validade (datas de durabilidade mínima): 04/12/2027 e 05/12/2027. A razão para esta recolha prende-se com o facto de não ser possível excluir a presença de caju no produto em causa", diz o comunicado.

Caso tenha adquirido este gelado, pode devolvê-lo em qualquer loja Lidl, sendo o respetivo reembolso assegurado mesmo sem a apresentação do talão de compra, avança a mesma fonte.

"Esta recolha afeta exclusivamente ao artigo “Gelado ao estilo Dubai, com sabor a Pistácio e Chocolate - 500 ml” (Dubai Style Pistachio Flavour & Chocolate) da marca “1001 delights”, com as datas de validade (datas de durabilidade mínima): 04/12/2027 e 05/12/2027. Outros artigos vendidos nas lojas Lidl, designadamente da marca “1001 delights”, não estão afetados por esta recolha", pode ler-se ainda.

A cadeia de supermercados pede ainda que esta informação seja divulgada e que, para qualquer dúvida, seja feito o contacto diretamente para a linha de apoio ao cliente: 800 849 000.

"O Lidl Portugal lamenta os incómodos que esta situação possa ter causado a todos os clientes afetados", termina.