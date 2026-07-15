Carrinho refrigerado de 40 litros a menos de 20 euros: mais um fenómeno Lidl

Voltou ao Lidl a solução para duplicar o espaço da bancada de cozinha. E ainda mais barato

Vai voar das prateleiras: chega ao Lidl a ventoinha de teto que todos queremos neste verão

Este vai ser mais um fenómeno de vendas do Lidl, estamos certos disso. Geleiras na mão ou nas costas pertencem ao passado, porque o que queremos mesmo é chegar à praia ou ao piquenique sem esforço e com tudo o que temos direito, seja refeições ou bebidas. Por isso, prevemos uma corrida a este carrinho de compras com refrigeração TopMove à venda por menos de 20 euros. Também é perfeito para ir ao supermercado!

Com capacidade para 40 litros, a bolsa térmica tem um compartimento principal grande e isolado, concebido para ajudar a conservar a temperatura dos alimentos e bebidas durante até quatro horas, de acordo com o fabricante. Conta ainda com um bolso frontal exterior, útil para guardar objetos que não necessitam de refrigeração, como toalhas, guardanapos, protetor solar ou outros pequenos acessórios.

O carrinho tem uma estrutura com rodas e pega telescópica, o que facilita o transporte mesmo quando está totalmente carregado. Quando não está a ser utilizado, pode ser dobrado e ocupa pouco espaço.

A bolsa grande tem 37 cm de largura, 45,5 cm de altura e 36 cm de profundidade.

Este carrinho está disponível nas lojas Lidl entre até 19 de julho por 19,99 euros. Mas atenção que pode esgotar!