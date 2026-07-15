Carrinho refrigerado de 40 litros a menos de 20 euros: mais um fenómeno Lidl
Também é perfeito para ir ao supermercado a pé
Este vai ser mais um fenómeno de vendas do Lidl, estamos certos disso. Geleiras na mão ou nas costas pertencem ao passado, porque o que queremos mesmo é chegar à praia ou ao piquenique sem esforço e com tudo o que temos direito, seja refeições ou bebidas. Por isso, prevemos uma corrida a este carrinho de compras com refrigeração TopMove à venda por menos de 20 euros. Também é perfeito para ir ao supermercado!
Com capacidade para 40 litros, a bolsa térmica tem um compartimento principal grande e isolado, concebido para ajudar a conservar a temperatura dos alimentos e bebidas durante até quatro horas, de acordo com o fabricante. Conta ainda com um bolso frontal exterior, útil para guardar objetos que não necessitam de refrigeração, como toalhas, guardanapos, protetor solar ou outros pequenos acessórios.
O carrinho tem uma estrutura com rodas e pega telescópica, o que facilita o transporte mesmo quando está totalmente carregado. Quando não está a ser utilizado, pode ser dobrado e ocupa pouco espaço.
A bolsa grande tem 37 cm de largura, 45,5 cm de altura e 36 cm de profundidade.
Este carrinho está disponível nas lojas Lidl entre até 19 de julho por 19,99 euros. Mas atenção que pode esgotar!