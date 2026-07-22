Lidl lança grande chapéu para exterior a menos de 16 euros

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Com os dias de calor a convidarem a aproveitar ao máximo jardins, terraços e varandas, ter uma boa zona de sombra torna-se essencial. A pensar nisso, o Lidl acaba de lançar um guarda-sol, da marca Livarno, que promete ser um verdadeiro sucesso, sobretudo graças ao seu preço: custa menos de 16 euros.

Disponível em duas cores (bege e antracite), este guarda-sol combina funcionalidade, design simples e um valor bastante competitivo, sendo uma solução económica para quem procura refrescar os espaços exteriores sem gastar muito.

Um dos seus principais destaques é a altura ajustável entre os 168 e os 248 centímetros, permitindo adaptá-lo facilmente às necessidades de cada momento e ao ângulo do sol. Além disso, conta com três posições de inclinação, oferecendo maior flexibilidade para criar sombra ao longo do dia.

A cobertura é amovível e pode ser lavada à mão, uma característica prática que facilita a manutenção e ajuda a conservar o guarda-sol em bom estado durante mais tempo.

Seja para acompanhar refeições ao ar livre, proteger uma espreguiçadeira junto à piscina ou criar um recanto confortável na varanda, este modelo apresenta-se como uma opção versátil para o verão.

Mas o maior argumento continua a ser o preço. Por apenas 15,99 euros, é difícil encontrar uma alternativa com características semelhantes, tornando esta uma daquelas oportunidades que costumam desaparecer rapidamente das prateleiras do Lidl.

Para quem pretende preparar a casa para os dias mais quentes sem ultrapassar o orçamento, este novo guarda-sol do Lidl é, sem dúvida, uma compra a considerar.