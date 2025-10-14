Facebook Instagram
Esqueça a IKEA ou Conforama: chegam ao Lidl estas cómodas de óptimo preço e detalhe incrível

O Lidl vai lançar as cómodas perfeitas para transformar o seu quarto, com design moderno e preços verdadeiramente inacreditáveis.

Hoje às 11:54
Quer renovar o canto do seu quarto, mas os preços das cómodas estão fora do seu orçamento? O Lidl prepara-se para lançar, já a partir de quinta-feira, 17 de outubro, duas novas cómodas da linha LIVARNO home, modelos que lembram os da IKEA, mas com um detalhe irresistível: preços muito mais acessíveis.

Com um design contemporâneo, que combina o branco com discretos apontamentos em tom de madeira, estas cómodas adaptam-se facilmente a diferentes estilos de decoração. Estão disponíveis em dois modelos: cómoda estreita com 3 gavetas (40x78x48 cm) por 59,99 euros e uma cómoda com 3 gavetas (80x78x48 cm) por 79,99 euros.

Ambas as versões destacam-se pelo acabamento cuidado e pela excelente relação qualidade-preço, características que fazem da oferta do Lidl uma alternativa interessante às propostas de marcas como a IKEA ou a Conforama. Disponíveis a partir de 17 de outubro, em todas as lojas Lidl do país.

