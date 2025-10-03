Facebook Instagram
Esqueça a IKEA ou a Sklum: móveis tendência chegaram ao Lidl com preços incríveis

Descobrimos os móveis que toda a gente está a aderir no Lidl por preços incríveis
Há 1h e 47min
Há uma corrida à coleção de ginásio do Lidl assinada por Carolina Carvalho (peças dos 8 aos 15 euros)

Numa altura em que as tendências privilegiam o minimalismo e os tons naturais, o Lidl apresenta duas novas peças que estão entre as mais procuradas no mercado.

A pensar em quem quer remodelar uma divisão da casa sem gastar demasiado, a marca lançou dois móveis que se destacam pelo design moderno e pelo preço inacreditável.

Trata-se de uma coleção de mobiliário que segue linhas elegantes e atuais, dignas de marcas de design, mas com a vantagem de custarem apenas 59,99 euros cada.

Entre as novidades da gama LIVARNO home, encontra-se um móvel de apoio (74x35x75 cm), ideal para a sala, o quarto ou até o hall de entrada, com portas ripadas e bastante espaço de arrumação, e ainda um móvel de TV com duas portas (122x39x38 cm), que alia praticidade a um estilo contemporâneo. Percorra a galeria acima e veja estes dois móveis incríveis.

 

