Lidl segue imparável e abre nova loja numa zona que há muito esperava

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O Lidl inaugurou esta quarta-feira, 22 de julho, uma nova loja no Parque das Nações, em Lisboa, reforçando a presença da cadeia de supermercados na capital. A abertura resulta de um investimento de cerca de 2,6 milhões de euros e corresponde ao 19.º estabelecimento da insígnia no concelho de Lisboa.

A nova loja está localizada na Avenida Fernando Pessoa, junto ao Hospital CUF Descobertas, e ocupa o piso térreo de um condomínio residencial. Com uma área de vendas superior a 1.200 metros quadrados, o espaço foi concebido para proporcionar uma experiência de compra moderna e funcional, seguindo os mais recentes padrões de sustentabilidade e inovação da marca.

Para facilitar o processo de compra, a loja dispõe de nove caixas de pagamento rápido, quatro das quais adaptadas para carrinhos de compras. Os clientes têm ainda à disposição cerca de 130 lugares de estacionamento.

Nova loja vai criar 280 novos postos de emprego

Com esta abertura, o número de colaboradores do Lidl nas lojas do concelho de Lisboa sobe para cerca de 280. A empresa refere que todos os trabalhadores têm contratos sem termo desde o primeiro dia, bem como acesso a formação contínua e oportunidades de progressão na carreira.

No caso dos Operadores de Loja com um horário de 40 horas semanais, o pacote salarial de entrada, já com o subsídio de refeição de 9,60 euros por dia incluído, é de 1.200 euros mensais, ultrapassando os 16.300 euros anuais. No último escalão da função, o pacote salarial global atinge os 19.800 euros por ano.

O Lidl destaca ainda o conjunto de benefícios disponibilizados aos colaboradores, que inclui seguro de saúde e apoio especializado nas áreas financeira, jurídica e psicológica. A empresa refere também o programa "Cuidar de Ti", desenvolvido em conformidade com a Organização Mundial da Saúde, que assenta em cinco áreas de intervenção: bem-estar emocional, financeiro, físico, profissional e social.

No âmbito da responsabilidade social e do combate ao desperdício alimentar, a nova loja vai apoiar a ReFood do Parque das Nações através da doação de bens alimentares e de primeira necessidade destinados a famílias em situação de vulnerabilidade.

A inauguração integra o plano de expansão do Lidl Portugal, que investiu 160 milhões de euros em 2025. A empresa mantém o objetivo de alcançar as 300 lojas até 2027, ano em que prevê também lançar o seu canal de vendas online.

A cadeia afirma ainda que irá desenvolver, ao longo de 2026, várias ações de redução de preços, com o objetivo de reforçar a defesa do poder de compra e contribuir para reduzir a despesa corrente das famílias.

A nova loja do Lidl no Parque das Nações está aberta diariamente, entre as 8h00 e as 21h00.