Esqueça o fogão: o Lidl tem à venda uma placa elétrica por menos de 25 euros

Um aliado da cozinha está à venda no Lidl por um preço surpreendente
Há 3h e 52min
No Aldi e por menos de 3 euros: o nosso novo essencial para dias de muito calor

Um novo equipamento elétrico está nas prateleiras do Lidl para facilitar as tarefas na cozinha: a placa elétrica dupla Silvercrest Kitchen Tools de 2500 W, agora com 5 euros de desconto face ao preço de 2024.

O equipamento conta com duas placas de comando termostático, moldadas sob pressão, com potências individuais de 1500 W e 1000 W. Cada uma dispõe de regulador de temperatura e luz de controlo, ideal para preparar várias receitas ao mesmo tempo.

O preço promocional é de 24,99 euros, em vez dos anteriores 29,99 euros, e a oferta está disponível por tempo limitado nas lojas Lidl. 

