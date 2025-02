Jeans tendência: as calças de ganga que todas queremos estão no Lidl

Precisa de umas calças novas e não quer gastar muito? O Lidl volta a surpreender com uma peça essencial para qualquer guarda-roupa: calças de ganga wide leg. Estes jeans, que seguem as últimas tendências da moda, estão disponíveis a um preço muito acessível e são super confortáveis.

Fabricadas em 100% algodão, estas calças têm um toque agradável e um ajuste confortável, sendo ideais para o dia a dia ou para combinar com peças mais formais. O corte wide leg, cada vez mais comum, proporciona um look moderno e pode combinar tanto com calçado desportivo como com botas ou sapatos mais elegantes.

Disponíveis nos tamanhos 36 ao 48, consoante o modelo, estas calças adaptam-se a diferentes tipos de corpo, garantindo um ajuste perfeito. O preço é um dos grandes atrativos desta peça, já que cada par custa apenas 14,99 euros, tornando-se uma opção acessível para renovar o armário sem comprometer o orçamento.