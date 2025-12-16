Torre de aquecimento à venda no Lidl por menos de 20 euros promete acabar rapidamente

Pouco tempo para cozinhar? Nutricionista aconselha estas três refeições completas e nutritivas do Continente

Com a chegada dos dias frios, o Lidl volta a apostar num dos equipamentos mais procurados do inverno, especialmente por quem não tem lareira nem aquecimento central. Já está à venda o termoventilador Tronic em torre, com 1500 W de potência, por 19,99 euros.

Este aquecedor elétrico distingue-se pelo formato compacto e vertical, ideal para espaços pequenos, e pela capacidade de aquecer rapidamente a divisão. Conta com dois níveis de aquecimento e função de ventilação, permitindo adaptar o funcionamento às necessidades de cada momento.

Disponível em branco ou preto, o design simples e discreto encaixa facilmente em qualquer divisão da casa, do quarto ao escritório. Para maior segurança, o equipamento inclui ainda proteção contra sobreaquecimento, tornando-se uma solução prática e acessível para enfrentar o frio nos meses de inverno.