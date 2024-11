Aberto de sexta-feira a domingo, o outlet do Lidl volta a ser tema nas redes sociais

Todos estamos a par dos verdadeiros fenómenos que são alguns produtos de bazar do Lidl. Não raras vezes, formam-se filas em lojas para apanhar aquela promoção ou aquele produto pouco comum. Mas, onde acabam todos os produtos resultado de trocas e excesso de stock?

Muitos deles estão nas prateleiras de uma loja que é o paraíso para os fãs do Lidl. É um outlet, que só abre de sexta-feira a domingo, onde é possível encontrar pequenos eletrodomésticos, brinquedos, material de bricolage e muitos outros artigos que já figuraram nos folhetos da marca alemã.

É no Seixal que se encontra esta loja, onde os clientes podem encontrar artigos com descontos exclusivos. Os produtos abrangem várias categorias, como cozinha, têxtil, animais, brinquedos e jardim. Não há, no entanto, produtos alimentares.

A loja tem sido um verdadeiro sucesso no TikTok e no Instagram, como o IOL já tinha escrito, com inúmeros vídeos a mostrar os artigos disponíveis e os respetivos preços. Por exemplo, encontram-se minifornos elétricos a 30 euros, ferros de engomar a 5 euros, sanduicheiras a 15 euros e camas para cães a 10 euros.

Agora, com o Natal à vista, voltou a ser tema nas redes sociais em força. A influencer Joana Martins, por exemplo, deu destaque à loja e recomenda que vá de manhã, já que à tarde encontrou muitas prateleiras vazias.

Veja aqui como chegar ao Lidl Outlet: