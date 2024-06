Sim, isto existe: Lidl tem no folheto uma geleira elétrica, portátil e que também aquece

Estão a chegar as viagens entre amigos, piqueniques em família ou acampamentos com os miúdos. Sabemos bem o que pesam as placas de gelo e refrigeradores e, se estiver na natureza, como volta a arrefecê-los? Pois. Por isso mesmo, esta geleira do Lidl elétrica faz todo o sentido. Pode ligar ao isqueiro do carro ou a uma estação de energia portátil de 230V, mantendo alimentos e bebidas frescos.

Chama-se Rocktrail Electric Cool Box, custa 69.99 euros, e os clientes que agarrarem uma entre 13 e 19 de junho vão receber 30 euros em compras em três cupões Lidl Plus.

Mas, esta geleira só não é capaz de arrefecer até 20°C abaixo da temperatura ambiente, como tem uma função de aquecimento até 65°C. A sua estrutura espessa garante um isolamento eficaz e o ventilador interno permite um controlo rápido e uniforme da temperatura.

Nesta caixa cabem seis garrafas de 1.5/2 litros em pé ou 36 latas de 0.33 litros. Funciona silenciosamente, com apenas 34dB no modo ECO, e ambos os cabos de ligação podem ser armazenados dentro da tampa para economizar espaço. A geleira tem largura de 41,4 centímetros, uma altura de 38,2 cm e 32,7 cm de profundidade. Tem uma capacidade de 29 litros e pesa 4.8 kg.

O Lidl explica passo a passo como deve fazer:

1. Ir a uma Loja Lidl entre 13 a 19 de junho.

2. Na compra da geleira elétrica, receba os 3 cupões Lidl Plus no valor de 10€, um por fim de semana.

3. Os cupões podem ser resgatados de Sexta a Domingo.

4. Os cupões são válidos em compras mínimas de 10€. Podem ser utilizados para qualquer artigo à venda na loja, exceto livros, cartões presente e leite para lactantes. Cada cupão é de utilização única, não acumulável com outros cupões em vigor, exceto monetários.

Veja aqui o Folheto Lidl de 13 a 19 de junho