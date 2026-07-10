Com 80 euros melhorámos muito a nossa cozinha. Comprámos tudo no Lidl

Uma cozinha não precisa de uma remodelação completa para ficar mais prática. Às vezes, basta reorganizar o espaço para ganhar arrumação, libertar a bancada e tornar as tarefas do dia a dia muito mais simples.
É precisamente esse o desafio: comprar todos os artigos da gama de organização de cozinha que o Lidl colocou em promoção esta semana e perceber se, em conjunto, fazem realmente diferença. O resultado é, certamente, surpreendente.
No total, gastámos 86,12 euros e a sensação vai ser a de termos uma cozinha nova.
Quanto custa comprar toda a coleção?
A lista inclui oito produtos pensados para diferentes necessidades:
- Suporte extensível para bancada – 14,99 €
- Organizador de cozinha – 9,99 €
- Carrinho de nicho para cozinha – 15,99 € (com Lidl Plus)
- Estante de quatro prateleiras – 11,69 €
- Aspirador sem fios 2 em 1 – 11,99 €
- Calha de iluminação LED para bancada – 7,99 €
- Conjunto de quatro individuais – 3,49 €
-
Tapete para cozinha – 9,99 €
Total: 86,12 euros.
O que muda na prática?
O maior problema da maioria das cozinhas é a falta de espaço útil na bancada. Entre a máquina de café, a torradeira, o micro-ondas, os frascos das especiarias e os utensílios, sobra pouco espaço para cozinhar.
Foi precisamente aí que o suporte extensível para bancada fez mais diferença. Ao elevar o micro-ondas, cria imediatamente uma nova zona de arrumação sem ocupar mais área. A largura ajustável permite adaptá-lo a diferentes cozinhas.
Vale a pena investir num organizador de bancada?
Se as especiarias, as colheres de pau ou o rolo de papel absorvente vivem espalhados pela bancada, a resposta é sim.
O organizador reúne tudo no mesmo local, tornando os objetos mais utilizados fáceis de encontrar e libertando espaço para preparar refeições.
Porque é que o carrinho acabou por ser a maior surpresa?
À primeira vista parece apenas um pequeno móvel com rodas.
Na prática, tornou-se um espaço extra para guardar alimentos, pequenos eletrodomésticos ou utensílios que raramente cabem nos armários. Como pode ser deslocado facilmente, também funciona como apoio quando é preciso preparar refeições para várias pessoas.
Uma estante pode resolver a falta de armários?
Nem sempre é possível instalar mais móveis numa cozinha, mas uma estante estreita consegue aproveitar zonas desaproveitadas.
Neste caso, as quatro prateleiras serviram para organizar embalagens, produtos de limpeza e pequenos eletrodomésticos que antes ocupavam armários inteiros.
Um aspirador de mão faz assim tanta diferença?
É um daqueles equipamentos que parecem dispensáveis... até começarem a ser usados diariamente.
As migalhas do pequeno-almoço, o café moído junto à máquina ou a farinha depois de fazer um bolo deixam de justificar ir buscar o aspirador grande. Em poucos segundos, a bancada e o chão voltam a ficar limpos.
A iluminação também faz parte da organização?
Pode parecer apenas um detalhe, mas uma calha LED para bancada melhora bastante a utilização da cozinha, sobretudo em divisões com pouca luz natural ou quando se cozinha ao final do dia.
Ter a zona de preparação bem iluminada ajuda a trabalhar com mais conforto e segurança.
Os pequenos detalhes também contam?
O conjunto de individuais e o tapete de cozinha não aumentam a capacidade de arrumação, mas tornam o espaço mais acolhedor.
O tapete protege o chão nas zonas de maior utilização e os individuais permitem preparar rapidamente uma mesa cuidada sem recorrer a toalhas maiores.