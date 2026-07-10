Com 80 euros melhorámos muito a nossa cozinha. Comprámos tudo no Lidl

Norte-americana Target criou um sistema para medir a simpatia dos funcionários nas lojas

Porque é que não deve ir de férias sem deixar um copo no lava-loiça

De 50 para 20 euros: mais de 21 mil pessoas já experimentaram estes fones

Solução da IKEA para sombra faz esquecer os toldos para sempre

Uma cozinha não precisa de uma remodelação completa para ficar mais prática. Às vezes, basta reorganizar o espaço para ganhar arrumação, libertar a bancada e tornar as tarefas do dia a dia muito mais simples.

É precisamente esse o desafio: comprar todos os artigos da gama de organização de cozinha que o Lidl colocou em promoção esta semana e perceber se, em conjunto, fazem realmente diferença. O resultado é, certamente, surpreendente.

No total, gastámos 86,12 euros e a sensação vai ser a de termos uma cozinha nova.

Quanto custa comprar toda a coleção?

A lista inclui oito produtos pensados para diferentes necessidades:

Suporte extensível para bancada – 14,99 €

Organizador de cozinha – 9,99 €

Carrinho de nicho para cozinha – 15,99 € (com Lidl Plus)

Estante de quatro prateleiras – 11,69 €

Aspirador sem fios 2 em 1 – 11,99 €

Calha de iluminação LED para bancada – 7,99 €

Conjunto de quatro individuais – 3,49 €

Tapete para cozinha – 9,99 €

Total: 86,12 euros.

O que muda na prática?

O maior problema da maioria das cozinhas é a falta de espaço útil na bancada. Entre a máquina de café, a torradeira, o micro-ondas, os frascos das especiarias e os utensílios, sobra pouco espaço para cozinhar.

Foi precisamente aí que o suporte extensível para bancada fez mais diferença. Ao elevar o micro-ondas, cria imediatamente uma nova zona de arrumação sem ocupar mais área. A largura ajustável permite adaptá-lo a diferentes cozinhas.

Vale a pena investir num organizador de bancada?

Se as especiarias, as colheres de pau ou o rolo de papel absorvente vivem espalhados pela bancada, a resposta é sim.

O organizador reúne tudo no mesmo local, tornando os objetos mais utilizados fáceis de encontrar e libertando espaço para preparar refeições.

Porque é que o carrinho acabou por ser a maior surpresa?

À primeira vista parece apenas um pequeno móvel com rodas.

Na prática, tornou-se um espaço extra para guardar alimentos, pequenos eletrodomésticos ou utensílios que raramente cabem nos armários. Como pode ser deslocado facilmente, também funciona como apoio quando é preciso preparar refeições para várias pessoas.

Uma estante pode resolver a falta de armários?

Nem sempre é possível instalar mais móveis numa cozinha, mas uma estante estreita consegue aproveitar zonas desaproveitadas.

Neste caso, as quatro prateleiras serviram para organizar embalagens, produtos de limpeza e pequenos eletrodomésticos que antes ocupavam armários inteiros.

Um aspirador de mão faz assim tanta diferença?

É um daqueles equipamentos que parecem dispensáveis... até começarem a ser usados diariamente.

As migalhas do pequeno-almoço, o café moído junto à máquina ou a farinha depois de fazer um bolo deixam de justificar ir buscar o aspirador grande. Em poucos segundos, a bancada e o chão voltam a ficar limpos.

A iluminação também faz parte da organização?

Pode parecer apenas um detalhe, mas uma calha LED para bancada melhora bastante a utilização da cozinha, sobretudo em divisões com pouca luz natural ou quando se cozinha ao final do dia.

Ter a zona de preparação bem iluminada ajuda a trabalhar com mais conforto e segurança.

Os pequenos detalhes também contam?

O conjunto de individuais e o tapete de cozinha não aumentam a capacidade de arrumação, mas tornam o espaço mais acolhedor.

O tapete protege o chão nas zonas de maior utilização e os individuais permitem preparar rapidamente uma mesa cuidada sem recorrer a toalhas maiores.