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LIDL - Suporte Extensível para Bancada
LIDL - Suporte Extensível para Bancada

Com 80 euros melhorámos muito a nossa cozinha. Comprámos tudo no Lidl
IOL
Hoje às 15:45
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No total, gastámos 86,12 euros e a sensação vai ser a de termos uma cozinha nova

Uma cozinha não precisa de uma remodelação completa para ficar mais prática. Às vezes, basta reorganizar o espaço para ganhar arrumação, libertar a bancada e tornar as tarefas do dia a dia muito mais simples.

É precisamente esse o desafio: comprar todos os artigos da gama de organização de cozinha que o Lidl colocou em promoção esta semana e perceber se, em conjunto, fazem realmente diferença. O resultado é, certamente, surpreendente.

No total, gastámos 86,12 euros e a sensação vai ser a de termos uma cozinha nova.

Quanto custa comprar toda a coleção?

A lista inclui oito produtos pensados para diferentes necessidades:

  • Suporte extensível para bancada – 14,99 €
  • Organizador de cozinha – 9,99 €
  • Carrinho de nicho para cozinha – 15,99 € (com Lidl Plus)
  • Estante de quatro prateleiras – 11,69 €
  • Aspirador sem fios 2 em 1 – 11,99 €
  • Calha de iluminação LED para bancada – 7,99 €
  • Conjunto de quatro individuais – 3,49 €

  • Tapete para cozinha – 9,99 €

Total: 86,12 euros.

O que muda na prática?

O maior problema da maioria das cozinhas é a falta de espaço útil na bancada. Entre a máquina de café, a torradeira, o micro-ondas, os frascos das especiarias e os utensílios, sobra pouco espaço para cozinhar.

Benefícios exclusivos?
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Foi precisamente aí que o suporte extensível para bancada fez mais diferença. Ao elevar o micro-ondas, cria imediatamente uma nova zona de arrumação sem ocupar mais área. A largura ajustável permite adaptá-lo a diferentes cozinhas.

Vale a pena investir num organizador de bancada?

Se as especiarias, as colheres de pau ou o rolo de papel absorvente vivem espalhados pela bancada, a resposta é sim.

O organizador reúne tudo no mesmo local, tornando os objetos mais utilizados fáceis de encontrar e libertando espaço para preparar refeições.

Porque é que o carrinho acabou por ser a maior surpresa?

À primeira vista parece apenas um pequeno móvel com rodas.

Na prática, tornou-se um espaço extra para guardar alimentos, pequenos eletrodomésticos ou utensílios que raramente cabem nos armários. Como pode ser deslocado facilmente, também funciona como apoio quando é preciso preparar refeições para várias pessoas.

Uma estante pode resolver a falta de armários?

Nem sempre é possível instalar mais móveis numa cozinha, mas uma estante estreita consegue aproveitar zonas desaproveitadas.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Neste caso, as quatro prateleiras serviram para organizar embalagens, produtos de limpeza e pequenos eletrodomésticos que antes ocupavam armários inteiros.

Um aspirador de mão faz assim tanta diferença?

É um daqueles equipamentos que parecem dispensáveis... até começarem a ser usados diariamente.

As migalhas do pequeno-almoço, o café moído junto à máquina ou a farinha depois de fazer um bolo deixam de justificar ir buscar o aspirador grande. Em poucos segundos, a bancada e o chão voltam a ficar limpos.

A iluminação também faz parte da organização?

Pode parecer apenas um detalhe, mas uma calha LED para bancada melhora bastante a utilização da cozinha, sobretudo em divisões com pouca luz natural ou quando se cozinha ao final do dia.

Ter a zona de preparação bem iluminada ajuda a trabalhar com mais conforto e segurança.

Os pequenos detalhes também contam?

O conjunto de individuais e o tapete de cozinha não aumentam a capacidade de arrumação, mas tornam o espaço mais acolhedor.

O tapete protege o chão nas zonas de maior utilização e os individuais permitem preparar rapidamente uma mesa cuidada sem recorrer a toalhas maiores.

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