Lidl vai ter à venda o secador de sapatos que vai salvar o nosso calçado em dias de chuva

O Lidl vai acabar com o problema dos sapatos encharcados
Ontem às 15:06
Cinco óculos de leitura por 14€: a solução para quem está sempre a perdê-los

A chegada do outono traz consigo os dias cinzentos, as poças de água e, claro, os inevitáveis sapatos encharcados. A pensar nisso, o Lidl vai ter a solução ideal que promete resolver este problema num instante.

A partir de quinta-feira, 24 de outubro, a cadeia de supermercados vai ter disponível o Silvercrest Secador Elétrico para Sapatos, um pequeno aparelho que seca o interior do calçado e impede o desenvolvimento de odores causados pela humidade.

Com um preço acessível de 9,99 euros, este dispositivo elétrico é simples de usar: basta colocá-lo dentro dos sapatos e deixá-lo atuar. O tempo de secagem é de cerca de 3 a 6 horas, dependendo do grau de humidade, e o potência é de 20 W, o que garante eficiência sem gastar demasiada energia.

 

