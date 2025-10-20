Lidl vai ter à venda o secador de sapatos que vai salvar o nosso calçado em dias de chuva

Chegou o Outono e com ele lençóis em tons quentes e padrões super giros da H&M Home

A chegada do outono traz consigo os dias cinzentos, as poças de água e, claro, os inevitáveis sapatos encharcados. A pensar nisso, o Lidl vai ter a solução ideal que promete resolver este problema num instante.

A partir de quinta-feira, 24 de outubro, a cadeia de supermercados vai ter disponível o Silvercrest Secador Elétrico para Sapatos, um pequeno aparelho que seca o interior do calçado e impede o desenvolvimento de odores causados pela humidade.

Com um preço acessível de 9,99 euros, este dispositivo elétrico é simples de usar: basta colocá-lo dentro dos sapatos e deixá-lo atuar. O tempo de secagem é de cerca de 3 a 6 horas, dependendo do grau de humidade, e o potência é de 20 W, o que garante eficiência sem gastar demasiada energia.