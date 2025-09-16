Facebook Instagram
Esqueça o ferro de engomar: está no Lidl a máquina que passa a roupa sozinha

Lidl lança sistema de engomar a vapor que deixa a roupa impecável em segundos (e faz sozinho)
IOL
Há 1 min
Organizar uma despedida de solteiro: quanto se gasta, expectativas e até onde ir?

Para quem não gosta de perder tempo a passar a ferro, ou acaba por o fazer à pressa em dias de maior correria, o Lidl tem uma novidade que promete tornar esta tarefa muito mais simples. A marca lançou um sistema de engomar a vapor Silvercrest, disponível em exclusivo através da funcionalidade Click & Pick da aplicação Lidl Plus.

Com 1630 W de potência, base em aço inoxidável, depósito de água amovível com 1,6 litros de capacidade e um cabo de 2,5 metros, este equipamento foi pensado para oferecer praticidade e mobilidade. Além disso, permite escolher entre vários modos de funcionamento, seja em modo contínuo ou com vapor extra, para resultados mais eficazes.

O preço é de 89,99 euros, mas só pode ser adquirido mediante reserva online na app Lidl Plus.

A campanha decorre até 21 de setembro, e os clientes que garantirem a reserva terão de fazer o levantamento e pagamento em loja entre 29 de setembro e 4 de outubro. Segundo o Lidl, a promoção está sujeita a stock limitado e restrita a duas unidades por cliente.

