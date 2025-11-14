Facebook Instagram
Dicas

Lidl baixa o preço do aquecedor que foi um sucesso no ano passado. Está a menos de 10 euros

O Lidl voltou a apostar no aquecedor que fou um sucesso no inverno passado e, este ano, está ainda mais barato
IOL
Há 2h e 27min
Casa quente sem gastar muito? Os finlandeses têm a solução perfeita por menos de 2 euros

Com a chegada dos dias frios, o Lidl volta a apostar num dos produtos mais procurados do inverno e, desta vez, ainda mais barato. A partir de 17 de novembro, a loja vai ter novamente à venda o termoventilador Tronic de 2000 W, agora por apenas 9,99 euros, menos 3 euros face ao preço de 2024.

O aquecedor, que no ano passado esgotou rapidamente em várias lojas, destaca-se pelo tamanho compacto, facilidade de transporte e capacidade de aquecer divisões pequenas em poucos minutos. Conta com duas velocidades de aquecimento, ventilação fria e regulação contínua da temperatura, permitindo ajustar o nível de calor ao ambiente.

O design simples e discreto, em branco ou preto, torna-o adequado para qualquer divisão da casa, desde o quarto ao escritório, passando pela sala. Para além disso, tem proteção contra sobreaquecimento, uma função importante para quem procura soluções práticas e acessíveis sem comprometer a segurança.

 

 

RELACIONADOS
Casa quente sem gastar muito? Os finlandeses têm a solução perfeita por menos de 2 euros
Está com dores de garganta e tosse? O sal que tem em casa vai ajudá-lo. Saiba como
Leroy Merlin tem mais de 70 vagas abertas. E um dos benefícios é poder ter 30 dias de descanso anual
Piscinas de água quente e zonas de relaxamento: este paraíso termal português está a deixar os espanhóis rendidos
Esta é a receita de Bolo Rei digno de pastelaria. Surpreenda os convidados na noite de consoada
Aquece os pés e costas: este novo produto do Aldi é o que mais precisávamos para os dias frios
Mais Vistos
00:04:20
Secret Story
Pedro desabafa: «Joguei com o coração» ao recusar Quarto Secreto com Liliana
tvi
00:01:21
Secret Story
Momentos Proibidos? Pedro derrete Marisa com abraços e beijos: «O teu cheirinho no corpo»
tvi
00:03:22
Secret Story
Clima Explosivo: Ana e Pedro atacam-se durante o Concilio dos Nomeados
tvi
00:01:37
Secret Story
Imperturbável: Marisa mantém a calma perante comportamento de Pedro
tvi
Destaques IOL
Saude
Está com dores de garganta e tosse? O sal que tem em casa vai ajudá-lo. Saiba como
Loja
Estes rolinhos superam os clássicos de canela: está quase a abrir a loja mais esperada pelos portugueses de cinnamon rolls
Dicas
Diga adeus ao cheiro a alho nas mãos: este truque das avós funciona mesmo
Piscinas água quente
Piscinas de água quente e zonas de relaxamento: este paraíso termal português está a deixar os espanhóis rendidos
Mais Lidas
Dois às 10
Morreu Martim, o menino que recebeu de Cláudio Ramos uma camisola autografada pelo plantel do Sporting
tvi
Seleção
Cristiano Ronaldo dispensado da Seleção Nacional
maisfutebol
Tragédia
Mãe levou a filha ao hospital e disse que a menina tinha gripe. Médicos descobriram verdade chocante, criança morreu e mãe vai ficar 22 anos presa
Piscinas água quente
Piscinas de água quente e zonas de relaxamento: este paraíso termal português está a deixar os espanhóis rendidos
Passe Ferroviário Verde
Clientes descrevem cenário de confusão no Passe Ferroviário Verde. Comboios "esgotados" em segundos obrigam a pagar bilhetes à parte
cnn
Sónia Jesus
Ex-noivo de Sónia Jesus já tem um novo amor? O “encontro” que levantou suspeitas