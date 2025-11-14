Lidl baixa o preço do aquecedor que foi um sucesso no ano passado. Está a menos de 10 euros

Casa quente sem gastar muito? Os finlandeses têm a solução perfeita por menos de 2 euros

Com a chegada dos dias frios, o Lidl volta a apostar num dos produtos mais procurados do inverno e, desta vez, ainda mais barato. A partir de 17 de novembro, a loja vai ter novamente à venda o termoventilador Tronic de 2000 W, agora por apenas 9,99 euros, menos 3 euros face ao preço de 2024.

O aquecedor, que no ano passado esgotou rapidamente em várias lojas, destaca-se pelo tamanho compacto, facilidade de transporte e capacidade de aquecer divisões pequenas em poucos minutos. Conta com duas velocidades de aquecimento, ventilação fria e regulação contínua da temperatura, permitindo ajustar o nível de calor ao ambiente.

O design simples e discreto, em branco ou preto, torna-o adequado para qualquer divisão da casa, desde o quarto ao escritório, passando pela sala. Para além disso, tem proteção contra sobreaquecimento, uma função importante para quem procura soluções práticas e acessíveis sem comprometer a segurança.