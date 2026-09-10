Todos falam dos ténis e nem reparam que chegaram ao Lidl mochilas e meias da Vans

Mega armazém tem roupa tendência a preços incríveis. Veja o que pode lá encontrar

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Quando se fala da nova coleção Vans no Lidl, os ténis são os primeiros a chamar a atenção e já toda a gente falou no tema. Mas há mais, nesta surpresa deste ano do Lidl, mesmo a tempo do regresso à escola: também chegaram mochilas e meias da marca, com preços promocionais.

A mochila Vans está disponível em preto, azul, rosa e verde e conta com compartimento para portátil, alças acolchoadas e bolso para garrafa de água. Custa 29,99 euros, menos 33% face ao preço recomendado de 45 euros, e tem dimensões de 42,5 × 32,4 × 12,1 cm.

Também há meias Vans, num pack de três pares, disponíveis dos tamanhos 35 ao 46. Custam 14,99 euros, com 25% de desconto face aos 20 euros de preço recomendado. A composição é de 74% algodão, 15% outras fibras, 7% poliéster e 1% elastano.

E, claro, continuam a ser os ténis Vans a grande atração. Para todos, há modelos pretos e verdes, dos tamanhos 37 ao 45, por 39,99 euros, uma redução de 27% face aos 55 euros recomendados. Para crianças mais novas há modelos em cor-de-rosa e preto dos tamanhos 31 ao 36, custa 29,99 euros, menos 25% do que os 40 euros de preço recomendado.

Os produtos estão disponíveis nas lojas desde 7 de setembro, embora a disponibilidade possa variar de loja para loja.