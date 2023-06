A idade traz sempre aqueles clássicos sinais de envelhecimento, quer seja os cabelos brancos ou as rugas na cara. No entanto, raramente ouvimos falar do que o envelhecimento faz aos dentes. Com o passar dos anos, a brancura vai desvanecendo e vai dando lugar ao amarelado natural dos dentes.

Um bocadinho de amarelo não é o fim do mundo, bem sabemos. Ainda assim, a BestLife fez uma lista de 16 dicas para manter o sorriso branco depois dos 40 anos.