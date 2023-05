Mais elegante do que nunca, Bruna Gomes assinala data especial com vestido lindo de morrer

Bruna Gomes assinalou o quinto aniversário do seu canal de YouTube, o primeiro responsável pela sua notoriedade. “Comemorando 5 anos do meu canal no YouTube. Obrigada por todos que sempre estiveram aqui, obrigada aqueles que chegaram para ficar. Obrigada meu Deus por TUDO. Tim tim com limonada”, escreveu a influencer e ex-concorrente do Big Brother na legenda de um conjunto de fotos em que surge num vestido cor-de-rosa muito elegante.

Os seguidores retribuíram com elogios e votos de êxito: “Você merece todo o sucesso do mundo!”,

“Parabéns, Bubu, por estes 5 anos, que venham muitos mais” ou “Sempre aqui para ti” são algumas das mensagens que se podem ler.

