Blusa da Zara foi usada por Cristina Ferreira e agora promete esgotar. É linda

Cristina Ferreira revela a rotina de alimentação que segue aos 48 anos

Cristina Ferreira revela o segredo para a longevidade: “Estas são as duas coisas essenciais”

Há um mega armazém com biquínis e fatos de banho a partir de 2 euros. E também vende online

A partir de 18 euros: os biquínis e fatos de banho feitos à mão que estão a conquistar as portuguesas

No dia da última edição especial de Secret Story, Cristina Ferreira partilhou com os seguidores o visual escolhido para conduzir o programa e não tardou a receber uma onda de elogios.

Para a ocasião, Cristina Ferreira apostou num look elegante e cheio de cor, composto por um top amarelo da Zara, calças castanhas e sandálias douradas. A combinação conquistou os fãs, que fizeram questão de deixar várias mensagens carinhosas na caixa de comentários.