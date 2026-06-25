Dicas
Capa
Capa

Blusa da Zara foi usada por Cristina Ferreira e agora promete esgotar. É linda
IOL
Hoje às 15:24
Mais 5 sugestões
Confortáveis, coloridas e baratas: esta loja tem sandálias a 9 euros
A partir de 18 euros: os biquínis e fatos de banho feitos à mão que estão a conquistar as portuguesas
Há um mega armazém com biquínis e fatos de banho a partir de 2 euros. E também vende online
Cristina Ferreira revela o segredo para a longevidade: “Estas são as duas coisas essenciais”
Cristina Ferreira revela a rotina de alimentação que segue aos 48 anos

O top da Zara usado por Cristina Ferreira está a conquistar os seguidores

No dia da última edição especial de Secret Story, Cristina Ferreira partilhou com os seguidores o visual escolhido para conduzir o programa e não tardou a receber uma onda de elogios.

Para a ocasião, Cristina Ferreira apostou num look elegante e cheio de cor, composto por um top amarelo da Zara, calças castanhas e sandálias douradas. A combinação conquistou os fãs, que fizeram questão de deixar várias mensagens carinhosas na caixa de comentários.

 

Adicione o IOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM
RELACIONADOS
Confortáveis, coloridas e baratas: esta loja tem sandálias a 9 euros
A partir de 18 euros: os biquínis e fatos de banho feitos à mão que estão a conquistar as portuguesas
Há um mega armazém com biquínis e fatos de banho a partir de 2 euros. E também vende online
Cristina Ferreira revela o segredo para a longevidade: “Estas são as duas coisas essenciais”
Cristina Ferreira revela a rotina de alimentação que segue aos 48 anos