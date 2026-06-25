Blusa da Zara foi usada por Cristina Ferreira e agora promete esgotar. É linda
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O top da Zara usado por Cristina Ferreira está a conquistar os seguidores
No dia da última edição especial de Secret Story, Cristina Ferreira partilhou com os seguidores o visual escolhido para conduzir o programa e não tardou a receber uma onda de elogios.
Para a ocasião, Cristina Ferreira apostou num look elegante e cheio de cor, composto por um top amarelo da Zara, calças castanhas e sandálias douradas. A combinação conquistou os fãs, que fizeram questão de deixar várias mensagens carinhosas na caixa de comentários.
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