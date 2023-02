Goucha confronta Cristina Ferreira com entrevista antiga. “Tu sabes o que disseste”

A Diretora de Entretenimento e Ficção da TVI, Cristina Ferreira, foi ao programa ‘Goucha’ e falou dos últimos tempos de carreira, vida pessoal e do evento ‘Cristina Talks’, que levou 10 mil pessoas ao Altice Arena.

A apresentadora falou da saída da TVI para a SIC e explica que “as pessoas não compreenderam” o regresso “a casa”. “Em algum momento achas que a tua postura, naquela fase, foi errada?”, perguntou Manuel Luís Goucha. “Era a minha defesa em relação a tudo o que estava a acontecer. Ter muita energia e muita garra não é compreendido por todos”, diz. “Eu estava num campo de batalha.”

"Aqui à tua frente está alguém que gosta muito de ti e, durante 14 anos, devo a ti uma inesquecível felicidade. Eu nos últimos tempos afastei-me de ti um bocadinho. E afastei-me porquê? Eu afasto-me do poder", disse Manuel Luís Goucha, recebendo de volta a pergunta de Cristina: “Mas eu algum momento sentiste que eu te queria mostrar poder?”

“Não quero fazer parte de uma suposta corte. Há de haver bajuladores à tua volta”, disse o apresentador. “Eu não sou bajulador. Não quero fazer parte do teu séquito”.

“Tu sabes o que é que disseste”

Goucha confrontou Cristina com uma entrevista no Jornal das 8, em que a apresentadora foi questionada sobre a estreia do ‘Programa da Cristina’. “Tu respondeste: ‘o Programa da Cristina começa quando a Cristina quiser. Tudo em ti tem duas leituras.” Cristina justificou-se: “As pessoas entenderam como a ‘toda-poderosa agora faz o que quer’, mas isso era a norma do programa”.

“Eu deixei de poder dizer da minha verdade. Porque falou toda a gente menos eu. Dei-te uma entrevista a ti e ao Pedro Pinto quando cheguei e depois calei-me”, recorda. Sobre as pessoas que dizem que Cristina “perdeu a noção”, a apresentadora sublinha: “Não digo nada, porque eu não posso mudar nada, a não ser continuar o meu caminho até as pessoas perceberem que não é isso.”

Em conversa sobre a saída e o regresso de Cristina Ferreira à TVI, Manuel Luís Goucha admite: “A TVI desaba com a tua saída. Depois vai tu de arrasto.” A apresentadora recorda: “De repente, quando eu venho, há na generalidade do país a ideia de que ‘agora de um momento para o outro, isto vai ser ao contrário e passa a TVI. E eu sabia que não era isso.”

Sobre o evento ‘Cristina Talks’, a apresentadora diz que as pessoas vão à procura de “luz” e acredita que “muitas” vão mudar a vida.

Cristina explica ainda a história dos sapatos que viralizou e o que sentiu por ter encontrado uma imagem de Nossa Senhora dentro daquele par que teve um significado especial na sua vida. “Porque é que eu tenho de ser gozada?”