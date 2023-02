De cabeça semi-coberta, Georgina Rodriguez deu nas vistas em gala na Arábia Saudita

A namorada de Cristiano Ronaldo não passou despercebida (como é já hábito) na passadeira vermelha da gala dos Joy Awards, que teve lugar em Riade, na Arábia Saudita.

De cabeça semi-coberta, Georgina Rodriguez usou um vestido do designer tunisino Ali Karoui, um dos estilistas preferidos da espanhola.

Além do vestido de decote pronunciado com véu no mesmo tom, o colar de Georgina chamou bastante a atenção. Trata-se de uma joia da joalheira árabe Kooheji, cujas redes sociais e site 'explodiram' depois de a namorada do craque português exibir a peça da marca.