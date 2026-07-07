Aos 80 anos, esta médica explica como consegue parecer ter 45

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Médica oftalmologista, tem 80 anos e continua a trabalhar três dias por semana, uma atividade que garante fazer por paixão. A mãe da criadora de conteúdos Ju Flor tornou-se um dos assuntos do momento nas redes sociais depois de surgir num vídeo onde impressiona pela sua energia e aparência.

Durante a conversa, a filha brinca ao dizer que a mãe "tem 80 anos, mas cara de 60". A resposta não demorou: "Não me sinto com 80 anos. Penso e ajo como se tivesse 30."

Além da profissão, a médica mantém uma rotina que inclui musculação duas vezes por semana e terapia, algo que considera essencial para cuidar da saúde mental e do bem-estar.

No vídeo, fala também sem tabus sobre os procedimentos estéticos que fez ao longo da vida. Conta que realizou um lifting facial completo aos 40 anos e que, já perto dos 80, decidiu submeter-se a um novo procedimento, um mini lifting.

A decisão acabou por ser tomada sem o conhecimento da família. Segundo Ju Flor, todos eram contra uma nova cirurgia devido à idade da mãe, mas a médica aproveitou uma viagem da filha para realizar o procedimento em segredo, acompanhada apenas por uma enfermeira. "Se lhe tivesse contado, ela não me deixava fazer", confessou, entre risos.

Ao longo da conversa, mãe e filha recordam ainda várias viagens marcantes, como Nova Iorque, Salvador, Gramado e uma escapadinha recente a Londres, apenas entre mulheres.

Questionada sobre o segredo para envelhecer bem, a médica revela que bebe álcool apenas em ocasiões sociais e garante que não tem arrependimentos. "Faria tudo de novo, porque tudo é aprendizagem", afirma.

O vídeo já soma milhares de visualizações e comentários de utilizadores rendidos à boa disposição, à vitalidade e à transparência com que a médica falou sobre o envelhecimento e os cuidados que foi adotando ao longo da vida.