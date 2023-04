Inês Brás mostra sessão de maquilhagem, mas é o decote ousado que faz arrancar suspiros

Inês Brás, a assistente e bailarina do programa ‘Vai ou Racha’, da TVI, mostrou algumas imagens de uma sessão para promover uma marca de maquilhagem, mas foi o decote que se destacou (veja o vídeo abaixo).

Fora do pequeno ecrã, a jovem de 22 anos costuma causar impacto nas redes sociais. Na sua conta de Instagram, na qual é bastante ativa e que conta com mais de 15 mil seguidores, partilha com frequência fotografias em que exibe uma forma física incrível e na qual recebe muitos elogios.

Inês Brás é modelo e bailarina profissional, licenciada pela Escola Superior de Dança do Instituto Politécnico de Lisboa, e tem ainda um curso em Artes Performativas.

