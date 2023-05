Portuguesa é hoje rainha do imobiliário e estrela na televisão norte-americana. Conheça Michelle Pais

Michelle Pais, uma empresária luso-americana, está a fazer sucesso nos Estados Unidos no mundo imobiliário e agora na televisão, com um programa em que compra e remodela casas em 24 horas.

Aos 43 anos, Michelle reside em Nova Jérsia. Fundou a empresa Signature Reality NJ, que, de acordo com a agência Lusa, emprega 500 agentes imobiliários em oito escritórios. O sucesso da empresa especializada no segmento de luxo valeu-lhe um programa de televisão, o ‘24 Hour Flip’., no qual Michelle e o marido compram casas, que depois remodelam em 24 horas para serem vendidas de seguida.

Numa entrevista à Lusa, a luso-americana conta que nasceu nos Estados Unidos, mas que aos três anos regressou com os pais a Portugal, onde viveu até aos 18. Não imaginava seguir o ramo imobiliário, já que é licenciada em Direito e sempre pensou que seria advogada.

Porém, para pagar os estudos, começou a trabalhar como secretária numa agência imobiliária e acabou por se apaixonar pela atividade. Tirou a licença de agente e duas semanas depois vendeu a primeira casa. Desde então, já conta com mais de 20 anos de carreira.

Em declarações à Lusa, Michelle Pais admitiu: "A ideia de vender casas e renová-las em 24 horas foi ideia do meu esposo, que, além de ser meu sócio no ramo imobiliário, também é investidor. Desde os 20 anos que ele comprava, arranjava e vendia casas. Então, há cerca de seis anos, ele ficou muito frustrado com o facto de o processo demorar muito tempo", explicou Michelle.

"Neste momento, estou a trabalhar no lançamento de [um projeto em] outro setor e tem a ver com produtos para a casa, 'design' e 'lifestyle'. Esta é outra paixão que eu tenho. Adoro o 'design', adoro tudo o que envolva casas, então é um projeto em que estou a trabalhar e penso que o lançamento acontecerá antes do final do ano", indicou à Lusa.

"Chama-se 'Pais Life' e, por acaso, a maioria dos tecidos para as camas e almofadas virá de Portugal. Tenho muito orgulho de ser portuguesa e de poder trazer um pouquinho de Portugal para os Estados Unidos. É tudo da melhor qualidade. Não há como Portugal no setor de têxteis e cerâmicas. Tenho muito orgulho e muito prazer de poder representar Portugal nos EUA", sublinhou.