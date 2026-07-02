Miss mundo: conheça a jovem de Guimarães que vai representar Portugal

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Vitória Babinetchi foi coroada Miss World Portugal 2026 e será a representante nacional na 73.ª edição do Miss World, um dos mais prestigiados concursos de beleza do mundo.

Natural de Guimarães, a jovem portuguesa tem 22 anos, é licenciada em Ciências da Comunicação e trabalha como treinadora de ginástica, uma área que marcou profundamente o seu percurso pessoal e profissional.

A ginástica, que pratica desde muito cedo, foi determinante na construção dos valores que hoje a definem: disciplina, dedicação e perseverança. Foi também através do desporto que desenvolveu uma forte consciência do impacto social da atividade física, tema que pretende agora levar ao palco internacional.

No âmbito do projeto Beauty With a Purpose, Vitória Babinetchi irá desenvolver uma iniciativa centrada no poder transformador do desporto na sociedade, reforçando o seu compromisso com causas sociais além da vertente estética do concurso.

A nova Miss World Portugal sucede a Maria Amélia Baptista e inicia agora a preparação para representar o país na final internacional do Miss World, que reúne candidatas de todo o mundo.

Com este título, Vitória Babinetchi leva o nome de Guimarães e de Portugal a uma das maiores plataformas globais de moda, cultura e impacto social.