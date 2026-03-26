Vestidos de primavera por menos de 10 euros? Encontrámos para si nesta loja

Procura o conjunto de ganga da moda? Vai estar à venda no Lidl por menos de 30 euros

Este novo vaso da IKEA parece uma peça de designer e custa menos de 5 euros

A primavera está a chegar e os dias de sol também vieram consigo. Depois de meses sempre enchouriçados em casacos pesados e camadas de roupa (que todos já estavamos fartos) finalmente está na hora de apostar em peças leves, fluidas e cheias de cor. E os vestidos são a escolha perfeita para esta estação.

Percorremos o site da Mango Outlet e escolhemos oito vestidos por menos de 10 euros. Há vestidos para todos os estilos e ocasiõs, desde cortes minimalistas a estampados vibrantes, passando por tecidos frescos e confortáveis, as coleções desta primavera prometem agradar a quem procura looks versáteis e modernos. Percorra a galeria acima e veja as nossas escolhas.