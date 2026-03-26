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Vestidos de primavera por menos de 10 euros? Encontrámos para si nesta loja

Os dias de calor aproximam-se e por isso selecionamos alguns vestidos que já estão à venda para esta estação
IOL
Há 20 min
Casacos de malha frescos e super giros chegam ao Lidl por menos de 10 euros

A primavera está a chegar e os dias de sol também vieram consigo. Depois de meses sempre enchouriçados em casacos pesados e camadas de roupa (que todos já estavamos fartos) finalmente está na hora de apostar em peças leves, fluidas e cheias de cor. E os vestidos são a escolha perfeita para esta estação.

Percorremos o site da Mango Outlet e escolhemos oito vestidos por menos de 10 euros. Há vestidos para todos os estilos e ocasiõs, desde cortes minimalistas a estampados vibrantes, passando por tecidos frescos e confortáveis, as coleções desta primavera prometem agradar a quem procura looks versáteis e modernos. Percorra a galeria acima e veja as nossas escolhas.

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