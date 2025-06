Influencer recomenda os 4 produtos Mercadona essenciais para o verão

Com a chegada dos dias mais quentes e aquele bronzeado que merece um toque especial, a influencer @mireiadforns destacou quatro produtos da Mercadona que são indispensáveis para enfrentar o verão com frescura e brilho.

Num vídeo publicado no seu Instagram, entre os favoritos está o Body Spray de Citronela, uma água perfumada refrescante com aroma cítrico, ideal para manter a sensação de frescura ao longo do dia. A criadora de conteúdos mostra também os Body Sprays perfumados, perfeitos para um toque leve e aromático no corpo. Para a proteção do sol, recomenda ainda um protetor solar em stick.

Por fim, os produtos de maquilhagem em formato líquido com esponja aplicadora são uma ótima escolha para um bronzeado perfeito: blushes, iluminador e bronzer, ideais para dar cor e luminosidade ao rosto com um acabamento natural e prático para levar na mala. Percorra a galeria acima e veja os produtos recomendados.