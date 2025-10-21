Facebook Instagram
Dicas

Por menos de 20 euros, o que seria? Sim, estão no Aldi

Não perca esta novidade no Aldi que vai voar das prateleiras. Os preços são mesmo amigos da carteira
IOL
Ontem às 16:23
Padrão leopardo invade o Amazon Haul: as melhores peças a preços irresistíveis

A tendência dos casacos com pêlo exterior e dos cardigans acolhedores mantém-se firme neste outono. O Aldi vai reforçar o guarda-roupa da estação com duas peças que prometem ser um sucesso a partir de 29 de outubro. A marca aposta em modelos confortáveis, versáteis e cheios de estilo, perfeitos para os dias frios que se aproximam.

Entre as novidades, destacam-se os cardigans em rosa, verde e castanho, por apenas 12,99 euros, ideais para um look descontraído ou para adicionar um toque de cor aos conjuntos do dia a dia.

Já o casaco aviador, um clássico intemporal que volta a estar na moda, combina praticidade e elegância, e estará disponível por 19,99 euros.

 

 

 

RELACIONADOS
Padrão leopardo invade o Amazon Haul: as melhores peças a preços irresistíveis
Faz frente ao Lidl e Mercadona: a loja que é um fenómeno em toda a Europa abre mais um espaço em Portugal
Lidl vai ter à venda o secador de sapatos que vai salvar o nosso calçado em dias de chuva
Dorme com uma perna fora do lençol ou vira a almofada a meio do sono? Esta é a explicação
Chegou a temporada dos pijamas quentinhos - e estes da Primark são irresistíveis
Lidl arrasou Primark e Lefties com estas camisas obrigatórias para o emprego
Mais Vistos
00:01:55
Secret Story
Pedro Jorge roído de ciúmes de Marisa: «Ai de ti que fujas de mim»
tvi
00:05:08
Secret Story
Beijos na boca de Pedro Jorge? Marisa e o marido falam de limites: «Passo-me eu e passas-te tu»
tvi
00:05:08
Secret Story
«Só me apetece dar-te uma nalgada...»: Pedro Jorge faz provocação picante à mulher Marisa
tvi
00:05:01
Secret Story
Marisa faz cena de ciúmes a Pedro Jorge à frente de todos: «Lembras-te dela e não te lembras de mim»
tvi
Destaques IOL
Dicas
Desinfetar a esponja da loiça com detergente não é suficiente. É isto que deve fazer
Horário
Mais uma hora para dormir: horário de inverno arranca este fim de semana
Lojas
Faz frente ao Lidl e Mercadona: a loja que é um fenómeno em toda a Europa abre mais um espaço em Portugal
Alimentação
Comer fruta à noite engorda? Especialistas esclarecem mitos sobre alimentação saudável
Mais Lidas
Liga Campeões
Mourinho: «Aktürkoglu? Um jogador de quem eu gostava e que já não está cá»
maisfutebol
Dylan
Ninguém reparou, mas este gesto de Dylan evitou que o confronto com Vera fosse ainda pior
Lojas
Faz frente ao Lidl e Mercadona: a loja que é um fenómeno em toda a Europa abre mais um espaço em Portugal
Internacional
Champions: escândalo em Eindhoven e Fábio Silva marca na vitória do Dortmund
maisfutebol
Dois às 10
Foi assim que Vera reagiu ao saber que Marisa e Pedro Jorge são um casal
tvi
Maria Botelho Moniz
«A vida de uma família, a minha»: Maria Botelho Moniz abre as portas de sua casa e mostra a realidade do dia-a-dia