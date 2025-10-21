Por menos de 20 euros, o que seria? Sim, estão no Aldi

As peças de roupa que qualquer homem elegante deve ter sempre no roupeiro

A tendência dos casacos com pêlo exterior e dos cardigans acolhedores mantém-se firme neste outono. O Aldi vai reforçar o guarda-roupa da estação com duas peças que prometem ser um sucesso a partir de 29 de outubro. A marca aposta em modelos confortáveis, versáteis e cheios de estilo, perfeitos para os dias frios que se aproximam.

Entre as novidades, destacam-se os cardigans em rosa, verde e castanho, por apenas 12,99 euros, ideais para um look descontraído ou para adicionar um toque de cor aos conjuntos do dia a dia.

Já o casaco aviador, um clássico intemporal que volta a estar na moda, combina praticidade e elegância, e estará disponível por 19,99 euros.