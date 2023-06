Mulher de 80 anos com rosto sem rugas revela rotina de limpeza e fica viral

A influencer Yuri Lee, de 36 anos, viu um vídeo da sua conta de TikTok ficar viral depois de ter apresentado aos seguidores a sua avó de 80 anos, uma mulher com uma pele incrível praticamente sem rugas.

Nesta publicação, a idosa japonesa revela os produtos de beleza que aplica no rosto diariamente e fala sobre a alimentação. Ao contrário do que possa supor, a rotina não é muito complexa. O vídeo conta já com mais de quatro milhões de visualizações.

No total, são 5 passos:

1. Tonificar

2. Aplicar sérum

3. Emulsionar

4. Hidratar

5. Maquilhar

No que diz respeito a alimentação, a idosa revela o que come:

1. Abacate, todos os dias

2. Natto (soja fermentada)

3. Sopa de miso

4. Kimchi (legumes fermentados em conserva)