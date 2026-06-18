Matilde Reymão revela a autora destas unhas incríveis. Fomos espreitar o seu trabalho
Matilde Reymao revela a autora destas unhas incríveis. Fomos espreitar o seu trabalho
HeyLáCarapau
Giraças
Playa de Castiñeiras
A atriz Matilde Reymão mostrou recentemente as suas novas unhas
Com o verão a chegar, são muitas as pessoas que procuram inspiração para renovar a manicure. Entre cores vibrantes, nail art e designs mais criativos, há uma profissional em Lisboa que tem vindo a conquistar clientes e até algumas figuras públicas.
Recentemente, a atriz Matilde Reymão mostrou aos seguidores as suas novas unhas de verão e não escondeu o entusiasmo com o resultado. Por trás do trabalho está Amanda Paixão, especialista em manicure e pedicure que trabalha no salão Bruna Santana HairArtists, em Lisboa.
Conhecida pelos acabamentos cuidados e pelos designs personalizados, Amanda tem sido a escolha de várias celebridades para cuidar das unhas, acompanhando as tendências mais procuradas de cada estação.
O espaço onde exerce atividade está localizado na Rua General Firmino Miguel, nº 12A, em Lisboa, e recebe clientes que procuram desde manicures mais discretas até propostas mais arrojadas e criativas.
Perante o resultado apresentado por Matilde Reymão, fomos espreitar alguns dos trabalhos de Amanda Paixão e percebemos porque é que a profissional tem vindo a conquistar cada vez mais clientes. Percorra a galeria acima e descubra algumas das manicures que estão a dar que falar nas redes sociais.