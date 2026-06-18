Matilde Reymão revela a autora destas unhas incríveis. Fomos espreitar o seu trabalho

Matilde Reymao revela a autora destas unhas incríveis. Fomos espreitar o seu trabalho

Esta praia fluvial de águas mornas é uma das joias escondidas de Portugal. Fica a 1h30 de Lisboa

Esta praia de águas cristalinas parece saída das Caraíbas e fica mesmo aqui ao lado

Parecem as famosas bolsas das Havaianas mas custam menos de 5 euros e estão no Pingo Doce

Há um mega armazém com biquínis e fatos de banho a partir de 2 euros. E também vende online

A partir de 18 euros: os biquínis e fatos de banho feitos à mão que estão a conquistar as portuguesas

Com o verão a chegar, são muitas as pessoas que procuram inspiração para renovar a manicure. Entre cores vibrantes, nail art e designs mais criativos, há uma profissional em Lisboa que tem vindo a conquistar clientes e até algumas figuras públicas.

Recentemente, a atriz Matilde Reymão mostrou aos seguidores as suas novas unhas de verão e não escondeu o entusiasmo com o resultado. Por trás do trabalho está Amanda Paixão, especialista em manicure e pedicure que trabalha no salão Bruna Santana HairArtists, em Lisboa.

Conhecida pelos acabamentos cuidados e pelos designs personalizados, Amanda tem sido a escolha de várias celebridades para cuidar das unhas, acompanhando as tendências mais procuradas de cada estação.

O espaço onde exerce atividade está localizado na Rua General Firmino Miguel, nº 12A, em Lisboa, e recebe clientes que procuram desde manicures mais discretas até propostas mais arrojadas e criativas.

Perante o resultado apresentado por Matilde Reymão, fomos espreitar alguns dos trabalhos de Amanda Paixão e percebemos porque é que a profissional tem vindo a conquistar cada vez mais clientes. Percorra a galeria acima e descubra algumas das manicures que estão a dar que falar nas redes sociais.