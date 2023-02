O site da loja de Cristina Ferreira já tem disponível para venda o cobiçado vestido corpete preto da apresentadora.

“Tínhamos esta novidade para partilhar convosco há algum tempo e estávamos ansiosas! Hoje foi o dia”, anunciou a marca na sua página de Instagram, alertando os clientes: “Corra antes que esgote!”

O vestido com parte de cima em formato corpete e saia em malha com formato assimétrico está à venda no site por 149.90 euros.

