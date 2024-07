Lifting imediato: adesivos virais que se desfazem na pele à venda na Mercadona

5 cuidados a ter com a pele quando for de férias

O rosto é das primeiras zonas do corpo a acusar sinais de idade. As rugas de expressão, as manchas e zonas mais flácidas começam a surgir e começa a ser necessário encontrar uma rotina de beleza que ajude a travar estes sinais.

Há quem considere que a única forma de apagar as marcas da idade do rosto é com a ajuda de um médico. No entanto, o mercado tem cada vez mais opções que parecem fazer milagres pela nossa pele.

Nos últimos tempos, uns adesivos para a pele que dão um efeito de lifting instantâneo tornaram-se virais nas redes sociais. Este produto coloca-se na pele e depressa é absorvido pelo corpo. Têm a grande vantagem de poderem ser colocados minutos antes de se sair de casa, já que não se notam na pele.

Este tratamento facial revolucionário já chegou à Mercadona que agora tem estes adesivos absorvíveis que dão um aspeto liso e natural ao rosto sem ser necessário recorrer a opções mais invasivas.

O tratamento com adesivos reabsorvíveis da Mercadona é muito simples de se usar. Basta colocar a água de rosas que vem no coffret no rosto – também pode usar qualquer outra água termal – para humedecer a pele. Com as mãos lavadas e secas, coloque os adesivos na pele com o lado brilhante para cima. Faça pressão até ficarem completamente transparentes – se não ficarem, humedeça mais a pele – e retire o adesivo.

Após a aplicação do adesivo pode colocar de imediato qualquer tipo de cosmético, inclusivamente maquilhagem.

