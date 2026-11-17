Lili Caneças, de 82 anos, recuperou uma fotografia em biquíni de há cerca de 50 anos. A imagem está a conquistar as redes sociais.

Lili Caneças voltou a dar que falar nas redes sociais, mas desta vez foi uma viagem ao passado que deixou os seguidores completamente rendidos. Aos 82 anos, a socialite recuperou uma fotografia de há cerca de cinco décadas, na qual surge em biquíni, exibindo uma silhueta elegante e uma beleza que não passou despercebida.

Na imagem, captada em Marbella, Espanha, Lili Caneças aparece com um biquíni reduzido, num registo de verão que evidencia a excelente forma física que tinha na juventude. Uma verdadeira recordação de outros tempos que rapidamente despertou a admiração dos fãs.

A publicação foi partilhada a 16 de novembro, precisamente para assinalar o Dia Nacional do Mar. E a legenda escolhida pela figura pública revelou que a ligação ao oceano vem de muito longe. «Desde que me lembro de existir, só me sinto feliz junto ao mar! Antes de saber andar já sabia nadar!», começou por escrever.

Lili aproveitou ainda para recordar um sonho antigo que conseguiu concretizar: «Desde jovem que me lembro de pensar: "Um dia vou viver na Baía de Cascais" e aqui vivo há 45 anos».

«A Lili bem podia ter concorrido ao Miss Portugal»: Fãs rendidos à beleza da socialite

Mas foi a fotografia que roubou verdadeiramente as atenções. A caixa de comentários encheu-se rapidamente de elogios à beleza e à elegância da socialite, com muitos seguidores a mostrarem-se impressionados com a imagem. «Uma brasa!», «Sempre maravilhosa», «Invejosos vão dizer que é IA. Está um arraso», «A tia mais gata», «Que linda», «Beleza rara», «Deusa» e «Que estampa de mulher!» são algumas das reações deixadas pelos admiradores.

Houve também quem considerasse que a fotografia continua perfeitamente atual e quem não poupasse nos elogios à sua presença e sensualidade. «Se a fotografia fosse de hoje continuaria muito atual», escreveu uma seguidora. «A Lili bem podia ter concorrido ao Miss Portugal que ganhava de certeza», comentou outra.

Entre as mensagens, houve ainda quem destacasse a capacidade de Lili Caneças para continuar a inspirar mulheres de diferentes gerações, sublinhando que a elegância e a confiança não têm idade.

Aos 82 anos, a socialite continua a ser uma das figuras mais reconhecidas do panorama mediático português e não parece perder o gosto por surpreender quem a acompanha. Desta vez, bastou-lhe recuperar uma fotografia de juventude para provocar uma verdadeira onda de admiração.