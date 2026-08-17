Lili Caneças abriu-nos a porta do seu apartamento. “Muito chique”

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Aos 82 anos, Lili Caneças continua a despertar a curiosidade e a admiração dos seus seguidores. Conhecida pelo gosto por viagens, pela elegância e pelo estilo de vida cosmopolita, a socialite decidiu mostrar um pouco mais do seu universo privado e “abriu” as portas do seu apartamento em Cascais.

Com quase 150 mil seguidores no Instagram, Lili partilhou imagens da sua casa e deixou uma mensagem que revela o significado daquele espaço na sua vida: “Viajar é um ato cultural, e fundamental para mim, mas quando chego a Cascais ao meu apartamento sinto-me em casa! Viver sozinha não tem nada a ver com solidão 🙏”.

A publicação não passou despercebida aos seguidores, que rapidamente se desdobraram em elogios à casa e ao bom gosto da anfitriã. “Bonito apartamento com muito bom gosto”, escreveu uma seguidora. Outro fã resumiu a impressão deixada pelas imagens: “Muito Chique, Parabéns Linda Lili...”.

O apartamento apresenta uma decoração clássica e que reflete o estilo que conhecemos de Lili Caneças, onde predominam os tons claros, o dourado e os apontamentos decorativos de inspiração oriental. Na sala de jantar, uma grande mesa branca surge ladeada por cadeiras de linhas trabalhadas, enquanto um arranjo de rosas amarelas ocupa o centro da mesa, acompanhado por castiçais dourados.

A sala de estar segue a mesma linha. Os sofás e cadeirões em tons de branco criam um ambiente luminoso e confortável, enquanto as grandes janelas permitem desfrutar da vista e da luz exterior.

Há ainda vários detalhes que revelam o cuidado de Lili Caneças na decoração: cortinados compridos, peças douradas, quadros, espelhos e objetos de diferentes origens.

Veja as imagens: