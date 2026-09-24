Como nunca a viu. Lili Caneças agita as redes sociais com foto em biquíni: "Está formidável"

Lili Caneças mostra fotografia de quando tinha dois anos na praia

Há memórias que ficam associadas para sempre a determinados lugares. Foi essa ligação que a página de Instagram Cascais Admirers decidiu recordar através de uma fotografia antiga de Lili Caneças.

Na imagem, a conhecida socialite surge num momento descontraído, junto ao mar, em Cascais, usando um biquíni e óculos de sol. O registo recuperado pela página rapidamente despertou a atenção dos seguidores, sobretudo pela imagem de Lili Caneças numa fase mais jovem.

Na legenda, a página quis sublinhar a relação da figura pública com a vila, apresentando a publicação como uma homenagem a uma presença que se tornou parte da memória de Cascais.

“Há pessoas que também fazem parte da identidade de um lugar. Falar de Cascais é falar de elegância, de história e de quem, ao longo dos anos, ajudou a dar-lhe ainda mais brilho. A nossa querida Lili Caneças é, sem dúvida, uma dessas pessoas. Uma homenagem a uma ligação que o tempo tornou inesquecível", pode ler-se, na legenda daquela partilha.

A mensagem não passou despercebida a Lili Caneças, que fez questão de reagir à publicação e de a partilhar também nas suas redes sociais. “Que queridos obrigada pelo carinho! Cascais para sempre”, escreveu a socialite, deixando assim uma declaração de carinho pela vila que continua a ocupar um lugar especial nas suas memórias.

Seguidores rendidos à fotografia antiga de Lili Caneças

Nos comentários da publicação, foram muitos os seguidores que aproveitaram o momento para elogiar Lili Caneças e recordar a sua imagem ao longo dos anos.

Entre as várias reações, podem ler-se comentários como “Que linda”, “Lili mais querida”, “Superstar” e “Sempre linda e elegante”.

Houve ainda quem destacasse a sua beleza naquela época, escrevendo “Já nesse tempo era linda”, enquanto outro seguidor comentou “Tão novinha”.

A publicação também recebeu elogios mais efusivos, com seguidores a descreverem Lili Caneças como “Única. Icónica. Diva. Em qualquer parte do mundo” e “a querida Lili sempre lindíssima e maravilhosa”.

Outros comentários seguiram a mesma linha: “A Lili está formidável!”, “Olha que gatinha!”, “Lindérrima!”, “Bela” e “Está girissima adorei o outfit ficava-lhe lindamente”.