Lili Caneças mostra fotografia de quando tinha dois anos na praia

A idade não parece ser um motivo para abrandar o ritmo de Lili Caneças. Aos 82 anos, a socialite voltou a mostrar que o exercício físico faz parte da sua rotina e partilhou, nas redes sociais, um vídeo em que surge a correr numa passadeira de um ginásio.

A publicação não passou despercebida e rapidamente recebeu vários elogios dos seguidores, que fizeram questão de destacar a energia e a determinação da figura pública.

Na legenda do vídeo divulgado no Instagram, Lili Caneças aproveitou para recordar a importância da atividade física e os benefícios que esta pode trazer para a saúde.

«Eu pratico exercício físico, reduz o stress, reforça a musculatura e previne acidentes cardiovasculares», escreveu.

Uma mensagem que acompanha as imagens em que se mostra a treinar e que acabou por motivar uma onda de reações positivas.

«Pura classe»: seguidores rendidos à energia de Lili Caneças

Na caixa de comentários, multiplicaram-se as mensagens de carinho e admiração. Muitos seguidores elogiaram a forma física da socialite, enquanto outros aproveitaram a publicação para destacar a importância de continuar ativo, independentemente da idade.

«Pura classe», «Mas que bem», «Maravilhosa demais», «Poderosa» e «Grande Lili» são algumas das mensagens que podem ler-se.

Houve também quem destacasse o exemplo que a figura pública representa: «Inspiração», «Um exemplo! Parabéns» e «Exemplo para todas as mulheres» foram outros dos comentários deixados pelos seguidores.

Uma das mensagens acabou mesmo por resumir o espírito da publicação: «A idade persegue, mas a tia corre mais rápido. Forte abraço».

Entre os comentários, houve ainda quem brincasse com a elegância habitual de Lili Caneças, mesmo durante o exercício físico: «Até a correr na passadeira tem classe» e «Nem transpira, excelente makeup».

Exercício físico depois dos 65 anos: porque é tão importante manter-se ativa?

A publicação de Lili Caneças serve também de ponto de partida para uma questão importante: quais são, afinal, os benefícios de continuar a praticar exercício físico à medida que a idade avança?

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a atividade física regular está associada a vários benefícios para os adultos mais velhos, incluindo a redução do risco de doenças cardiovasculares, hipertensão e diabetes tipo 2.

A prática de exercício pode ainda contribuir para melhorar a saúde mental, a qualidade do sono e a capacidade cognitiva, além de ajudar a prevenir quedas.

Em Portugal, a Direção-Geral da Saúde (DGS) também sublinha a importância da atividade física em todas as fases da vida. Nas pessoas mais velhas, o exercício ajuda a preservar a força muscular, o equilíbrio, a coordenação e a autonomia.

As recomendações internacionais apontam para 150 a 300 minutos semanais de atividade aeróbica moderada para os adultos mais velhos, complementados por exercícios de fortalecimento muscular e atividades que promovam o equilíbrio. Naturalmente, a intensidade e o tipo de exercício devem ser adaptados à condição física e ao estado de saúde de cada pessoa.