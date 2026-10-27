O pedido que fez ao neto sobre a sua morte e a fortuna que conquistou: Lili Caneças expõe os detalhes mais íntimos da sua vida
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Lili Caneças responde às críticas sobre a sua vida de luxo, fala do dinheiro que ganhou e revela pormenores inesperados da vida privada
A socialite esteve à conversa com Flávio Furtado no «The Leite Show», onde falou sobre a própria mortalidade, a vida amorosa, o dinheiro que conquistou e a exposição da vida privada de Marco Paulo.
Lili Caneças abriu o coração numa conversa com Flávio Furtado, no «The Leite Show», e partilhou algumas das reflexões mais pessoais sobre a sua vida. Da forma como encara a própria morte à relação próxima com o neto, Pedro, passando pela vida amorosa e pelas críticas associadas ao luxo, a socialite abordou vários temas sem rodeios.
Um dos momentos mais íntimos da entrevista surgiu quando falou sobre a própria mortalidade e revelou o pedido que fez ao neto para o dia em que já não estiver entre nós. «Noutro dia, disse: “Pedro, quando a avó partir, vais ajudar-me”. Porque, evidentemente, sei que não tenho todo o tempo do mundo. Um dia, vai chegar o meu dia», contou.
Lili Caneças explicou que pediu ao jovem que estivesse ao seu lado nesse momento, procurando transmitir-lhe tranquilidade perante uma realidade inevitável. «Pedro, vais ajudar-me. Quando a avó estiver mal, dás-me a mão, esperas que eu morra e não vais ficar traumatizado», recordou, revelando também a resposta do neto: «Sei que a avó tem de morrer. Não tenho problema algum.»
A socialite mostrou-se reconfortada com a forma como o neto encara o assunto. «Tenho o descanso de saber que digo “Pedro, anda cá, que a avó está a ir desta para outra” [e ele estará lá]», acrescentou, sublinhando a importância desta ligação familiar.
«O dinheiro que tenho, fui eu que o ganhei»
A imagem de uma vida marcada pelo luxo também esteve em destaque na conversa. Conhecida pela elegância e pelas peças de marcas de prestígio, Lili Caneças falou abertamente sobre os objetos que usa e sobre a forma como conquistou aquilo que tem.
«Eu estou com vestido de chemise e joias verdadeiras e com um Cartier. Portanto, são coisas que não são baratas. E as sandálias também são Chanel», afirmou.
Questionada sobre o sucesso financeiro, a socialite fez questão de reivindicar o mérito pelo património que construiu ao longo da vida. «O dinheiro que eu ganhei, foi tudo eu que ganhei. Ouve lá, eu nunca pedi nada a ninguém. O dinheiro que eu tenho, fui eu que o ganhei», declarou.
Lili Caneças recordou ainda os sacrifícios que, segundo contou, fez para cumprir os seus compromissos profissionais. «Tu sabes bem os sacrifícios que eu fazia para chegar de Cascais às 7 da manhã. Portanto, eu acho que tenho direito a tudo aquilo que eu adquiri», defendeu.
A entrevista revelou também um pormenor curioso sobre a casa da socialite. Vivendo sozinha, Lili Caneças explicou que já não precisa de utilizar o fogão, uma vez que recorre a serviços de catering e compra refeições já preparadas. «Eu vivo sozinha, queridinho. Portanto, tenho muito bons caterings em Cascais e eu compro a comida já feita. O fogão já está a mais», contou.
No espaço que estaria destinado ao fogão, a socialite encontrou outra utilidade: guardar convites e cartas numa bandeja de prata.
Lili Caneças critica exposição da vida privada de Marco Paulo
Durante a conversa com Flávio Furtado, Lili Caneças foi ainda questionada sobre quem escolheria entre Marco Paulo e Eduardo Ferreira.
A socialite optou pelo cantor Marco Paulo e aproveitou a ocasião para criticar a forma como, na sua perspetiva, a vida privada do artista foi exposta após a sua morte. «Acho horrível e, já que estamos a falar sobre isto, devo dizer que conheci o Marco Paulo muito bem mesmo e acho que se aproveitaram da morte do Marco para se falar sobre a sua vida privada», afirmou.
Lili Caneças considerou que o assunto foi tratado de forma inadequada e defendeu que a exposição não respeitou aquilo que o cantor desejaria. «Foi tudo muito mal conduzido. É muito feio falarem sobre uma coisa com a qual ele detestaria ser confrontado», acrescentou.
As declarações refletem a opinião da socialite sobre a discussão pública em torno da vida privada de Marco Paulo.
«Da minha vida privada, não se sabe nada»: a revelação sobre os amores
A vida sentimental foi outro dos assuntos abordados na entrevista. Lili Caneças, que se divorciou de Álvaro Caneças aos 37 anos, revelou que teve relacionamentos amorosos ao longo dos anos, mas que conseguiu mantê-los longe da exposição pública.
«Com certeza, tive os meus namorados. Só que ninguém soube, porque, da minha vida privada, não se sabe nada», afirmou num vídeo promocional do programa.
Questionada sobre a última vez que deu um beijo apaixonado, a socialite respondeu de forma direta: «Há muito pouco tempo.»
Pode ver aqui a entrevista completa: