"Foi quem mais me amou": Lili Caneças recupera fotografia nunca antes vista ao lado de pessoa especial
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Lili Caneças partilhou uma fotografia inédita em que surge muito diferente e em boa companhia
Lili Caneças já nos habituou às suas partilhas onde faz verdadeiras viagens no tempo. Desta vez, recuperou uma fotografia do casamento da mãe e aproveitou o momento para se declarar àquela que descreve como "a pessoa que mais a amou".
"A minha mãe fazia hoje anos, foi a pessoa que mais me amou, todos os dias estávamos juntas e ríamos às gargalhadas, tudo o que eu fazia era o máximo, para ela fui sempre a Alice no país das Maravilhas. Casou com a paixão da sua vida também dia 13 de Outubro, por ser muito devota a Nossa Senhora de Fátima", começou por escrever, na legenda da partilha, onde também ela surge, vestida de branco, ainda criança.
E prosseguiu, recordando a doença que roubou a vida à sua progenitora: "Nunca a vi doente , mas partiu em 2 meses com um cancro que se espalhou rapidamente por todo o corpo. Eu tinha 30 anos e se não fosse pelos meus filhos, não sei o que seria da minha vida…"
"Ainda hoje sinto a sua proteção e sei que me afasta de todos os males! Esta história de amor continua no paraíso… parabéns mamã", completou.
Veja agora, na galeria que preparámos para si, as melhores fotos de Lili Caneças