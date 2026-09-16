Piscina gigantesca e vista para a Marina de Cascais: espreite o jardim de luxo da casa de Lili Caneças

Lili Caneças decidiu abrir as portas de sua casa e mostrou um luxuoso jardim da sua propriedade. A socialite partilhou duas fotografias daquele espaço verde, que deixa qualquer um com inveja.

Nas fotografias partilhadas, é possível ver um vasto relvado verde uma enorme piscina oval e várias árvores, como palmeiras. Vê-se ainda um terraço com vista previligiada para o jardim, com uma zona de refeição exterior e um pequeno lounge com sofás.

Aquela casa faz parte do condomínio privado Casas Do Gandarinha, que tem vista privilegiada para o mar e para a Marina de Cascais, bem como para o Forte da Cidadela.

No entanto, naquela partilha, Lili Caneças mostra ainda um antes e depois do jardim, que a deixou um pouco chateada. As palmeiras foram cortadas e a socialite não gostou. "Como era o nosso jardim e como está agora… muito triste", legendou a partilha.