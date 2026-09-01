Esta alegria de Lili Caneças foi interrompida por notícia trágica. “A festa acabou ali”

Há 29 anos, Lili Caneças vivia uma noite de festa a bordo do navio Funchal, durante um cruzeiro da discoteca Kapital com destino a Ibiza. Entre música, dança e animação, a noite acabou por ficar marcada por uma notícia que chocou o mundo: a morte da princesa Diana.

A socialite portuguesa recordou agora esse momento nas redes sociais, partilhando uma fotografia em que surge sorridente e em clima de festa, precisamente numa altura que antecedeu a chegada da trágica notícia.

“Há 29 anos, estava a dançar no navio Funchal no cruzeiro da discoteca Kapital a Ibiza, quando soubemos que a princesa Diana tinha morrido em Paris num desastre de carro, ficámos desfeitos e a festa acabou”, escreveu Lili Caneças no Instagram, acompanhando as palavras com um emoji de oração.

A publicação recupera, assim, uma memória muito particular da noite de 31 de agosto de 1997: um momento de alegria interrompido abruptamente pela notícia da morte de uma das mulheres mais conhecidas e admiradas do mundo.

Uma noite que mudou de rumo

Nas primeiras horas de 31 de agosto de 1997, Diana, Princesa de Gales, sofreu um grave acidente de viação em Paris. O Mercedes-Benz S-Class em que seguia embateu no túnel da Ponte de l’Alma, enquanto era perseguido por fotógrafos. Diana foi transportada para o hospital, mas acabou por morrer devido aos ferimentos. Tinha 36 anos.

No acidente morreram também Dodi Al-Fayed, companheiro de Diana, e Henri Paul, o motorista do automóvel. O guarda-costas Trevor Rees-Jones sobreviveu, apesar de ter sofrido ferimentos graves. A notícia espalhou-se rapidamente e provocou uma onda de choque em todo o mundo. “Ficámos desfeitos e a festa acabou”, recordou agora.