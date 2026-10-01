Liliana Filipa já pensa na decoração da casa que está a construir e revela nova obsessão: “Só neste estive três horas”

Este foi o destino que Liliana Filipa escolheu para fazer uma escapadinha com os filhos

Liliana Filipa continua dedicada à construção da casa de sonho e, enquanto acompanha o processo, já começou a pensar num dos momentos mais aguardados: a decoração.

A influenciadora partilhou nas redes sociais um vídeo onde surge num armazém de antiguidades, acompanhada pelos filhos, à procura de peças para dar personalidade à nova casa.

E parece ter encontrado uma nova paixão. “A minha mais recente obsessão, mergulhar no mundo encantado das antiguidades”, confessou Liliana Filipa, revelando que, sempre que entra num destes espaços, tem dificuldade em escolher o que levar.

A visita mais recente não foi exceção. “Só neste estive para aí 3 horas”, contou, entre emojis, deixando ainda uma pergunta aos seguidores: “Conseguem adivinhar o que trouxe?”

A aposta nas antiguidades para a casa nova

Mais do que escolher peças bonitas, Liliana Filipa parece querer que a nova casa tenha história e personalidade, misturando diferentes estilos e épocas.

“Uma casa nova também pode ter história e personalidade. Foi exatamente isso que vim procurar neste armazém de antiguidades”, explicou no vídeo.

Entre móveis, espelhos e objetos de outros tempos, a influenciadora encontrou várias peças que despertaram a sua atenção. “Há verdadeiras relíquias. Móveis, espelhos e objetos que já nem sequer se produzem hoje”, destacou.

A ideia passa por fugir a uma decoração em que tudo seja novo e apostar numa combinação entre peças antigas e elementos mais modernos e minimalistas.

“Quanto mais mergulho neste tema, mais gosto”

A experiência parece estar a mudar a forma como Liliana Filipa encara a decoração da casa que está a construir. “Quanto mais mergulho neste tema, mais gosto da ideia de decorar uma casa sem sentir que tudo tem de ser comprado novo”, revelou.

A influenciadora diz estar cada vez mais interessada em recuperar, reutilizar e misturar épocas, procurando peças únicas que possam tornar a casa diferente de tantas outras.

“Encontrar peças únicas que dificilmente vamos ver noutra casa”, é precisamente uma das ideias que mais a entusiasma nesta nova fase.

E, pelo que mostrou, o maior desafio será mesmo conseguir escolher. “Ao entrar neste armazém, percebi o quão difícil vai ser escolher”, admitiu Liliana Filipa.

Agora fica a curiosidade: qual terá sido a peça que acabou por levar para a nova casa?