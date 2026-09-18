Após a separação, Liliana Filipa continua a construir a casa dos sonhos: há detalhes de luxo e até uma cozinha exterior (Vídeo)

Liliana Filipa continua a construir a casa dos sonhos. Apesar da separação de Daniel Gregório, com quem tem dois filhos, Ariel e Santi, a influencer não deixou cair o projeto que há muito idealizava e tem partilhado com os seguidores alguns dos avanços da obra.

Desta vez, abriu novamente as portas da futura casa e mostrou vários detalhes que começam a dar forma ao projeto. Entre casas de banho, revestimentos e escolhas de materiais, houve um espaço que acabou por se destacar: a cozinha exterior.

“Isto é o meu sonho de criança!”, revelou Liliana Filipa num vídeo partilhado nas redes sociais, visivelmente feliz por ver finalmente aquela zona a ganhar forma.

E há um detalhe que já está pensado: a bancada onde, no futuro, os amigos da influencer vão ser recebidos com... caipirinhas.

“Esta é a bancada onde os meus amigos vão receber as caipirinhas”, contou, enquanto mostrava o espaço.

Uma cozinha exterior era um sonho antigo

A cozinha exterior não é apenas mais um detalhe da nova casa. Para Liliana Filipa, trata-se de concretizar um desejo antigo.

A influencer explicou que o espaço está a ser revestido com Coralina, uma cerâmica que também escolheu para outras zonas da casa. Segundo contou, o material tem placas de grandes dimensões, chegando aos três metros, o que permitiu utilizá-lo em diferentes áreas do projeto.

A escolha dos materiais foi, aliás, um processo longo. Liliana Filipa revelou que visitou um showroom e acabou por se apaixonar por vários materiais, ao ponto de ficar “super confusa” com tantas opções.

A solução passou por uma viagem a Valência, onde visitou a fábrica e o showroom do fornecedor das cerâmicas. Acompanhada pelas designers Raquel e Francisca, da Allora, conseguiu finalmente definir algumas das combinações para a casa.

E as escolhas já começam a ser visíveis.

Dos quartos das crianças à casa de banho de sonho

Durante a visita à obra, Liliana Filipa mostrou também várias casas de banho da futura casa.

A casa de banho de serviço terá uma inspiração mais delicada, com tons de rosa e terracota. A mesma tonalidade foi escolhida para a casa de banho de Ariel, uma das cores que a influencer diz querer ver ganhar destaque na decoração da casa, a par dos tons bege.

Já a casa de banho de Santi terá uma paleta diferente, com cinzentos, castanhos e azuis, mantendo, ainda assim, um padrão semelhante ao escolhido para o espaço de Ariel.

Mas é a casa de banho principal que parece ter um lugar especial no coração de Liliana Filipa.

“É mesmo a casa de banho dos meus sonhos”, confessou, emocionada, explicando que o espaço terá muita luz natural e uma janela de grandes dimensões. A cerâmica escolhida foi pensada para complementar a pedra natural que também fará parte daquela divisão.

Apesar de a obra ainda estar longe de concluída, a influencer já consegue imaginar o resultado final.

“Um sonho”: fãs rendidos à nova casa de Liliana Filipa

As imagens da obra não passaram despercebidas aos seguidores. Nos comentários, foram muitos os fãs que elogiaram as escolhas da influencer e a evolução da casa.

“Está a ficar tudo lindo! Quero uma caipirinha nessa bancada”, brincou uma seguidora. “Está tudo lindo. Amei cada detalhe” e “Um sonho” foram outros dos comentários deixados na publicação.

Houve ainda quem destacasse a nova fase de Liliana Filipa: “Realmente está mesmo a ficar linda, há males que vêm por bem”, escreveu uma seguidora.

Entre elogios à decoração, aos tons escolhidos e ao projeto, uma coisa parece já estar garantida: a futura casa de Liliana Filipa está a ganhar cada vez mais forma — e a cozinha exterior promete ser um dos espaços mais disputados quando chegarem os dias de receber amigos.

Para conhecer melhor todos os detalhes da nova casa, veja a galeria de fotos que preparámos com imagens inéditas da obra e dos espaços que Liliana Filipa já revelou.