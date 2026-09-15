“Sem posição e falta de ar”: Liliana Oliveira partilha experiência dolorosa após cirurgia estética

Liliana Oliveira submeteu-se a uma intervenção estética. A ex-concorrente do Secret Story recorreu a uma mamoplastia e partilhou com os seguidores a sua experiência e as dificuldades do pós-operatório.

A partilha foi feita através das redes sociais. "Sem posição. Pressão. Falta de ar. Dor. Não é fácil não, queridas. Mas mantemos firmes", escreveu, num story partilhado no Instagram.

"Não se assustem, não somos todas iguais e quero mesmo ser transparente no que estou a sentir! Acredito que haja quem não sofra nem metade", acrescentou.

Pode ver aqui a partilha:

Dias antes, Liliana Oliveira já tinha falado sobre a concretização deste sonho antigo. "Há sonhos que guardamos em silêncio durante muito tempo… Hoje, finalmente, posso dizer que realizei um dos meus", começou por escrever na legenda de uma foto em que surge na cama do hospital onde foi submetida à cirurgia.

E prosseguiu: "Foi uma decisão muito pensada, desejada e, acima de tudo, feita por mim e para mim. Mais do que uma mudança no meu corpo, é a realização de um desejo que carreguei comigo durante muito tempo."

"Hoje sinto-me feliz, realizada e ainda mais confiante. ❤️ Um sonho que deixou de ser sonho e passou a fazer parte de mim. Que nunca nos falte coragem para realizar aquilo que um dia sonhámos", completou.