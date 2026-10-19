Esta lima de unhas elétrica está a salvar donos de cães (e está em promoção)

Este artigo pode conter links afiliados*

Diga adeus aos pelos: o aspirador tipo Dyson que penteia e aspira o seu animal de estimação

“A minha cadela passa o dia todo em cima do produto e noto que sente alívio”: este tapete ajuda a proteger os cães do calor extremo

O segredo de 10€ na Amazon para acabar com o mau hálito dos cães e gatos sem precisar de escova

Cá na redação somos apaixonados por animais, e quase todos os que têm cães conhecem o mesmo dilema: cortar-lhes as unhas em casa nem sempre corre bem. Há quem tenha cães que nem deixam chegar perto, e quem receie acertar na parte viva da unha e fazer sangue. Uma colega explica que o corte não devia doer, a menos que se atinja essa zona, e que nas unhas brancas dos cães dela é fácil vê-la. Mas, assim que os animais começam a fugir e a mexer-se, a tarefa complica-se e há o risco de os magoar. Por isso, quando encontrámos esta lima elétrica da Gimars, achámos que podia ajudar muita gente. Tem 4,4 estrelas em mais de 860 avaliações na Amazon e está em oferta por tempo limitado: a versão laranja custa 21,35 euros, 12% abaixo do preço mediano de 24,34 euros

Compre aqui a lima de unhas elétrica por 21,35 euros na Amazon

Menos stress para o cão e para o dono

O principal motivo do sucesso parece ser o alívio que traz a quem tem animais assustadiços. Uma compradora conta que, pela primeira vez em sete anos, conseguiu tratar das unhas da cadela “sem dramas”. Outro dono, com um bull terrier de unhas muito duras, diz que as corta“num instante e sem que o cão se assuste”. Há ainda quem destaque o fim do receio de cortar demais e fazer sangue.

O fabricante indica um nível de ruído de 45 dB e pouca vibração, ideal para animais medrosos. Convém, ainda assim, usá-la num local ventilado, porque, como avisa uma utilizadora, levanta bastante pó.

Luz, velocidades e três tamanhos

A lima tem seis velocidades ajustáveis, para começar com mais potência e baixar no acabamento, e uma luz LED dupla que ajuda a ver até onde limar. Inclui três portas para cães pequenos, médios e grandes, e carrega por cabo USB.

Por 21,35 euros, é uma alternativa prática à tesoura, com poupança face ao preço habitual. Os preços variam consoante a cor, por isso vale a pena confirmar na página.

Compre aqui a lima de unhas elétrica por 21,35 euros na Amazon

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.