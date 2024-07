Tem limões a estragarem-se? Transforme-os no seu maior aliado de limpeza

As inimagináveis utilidades do limão

O limão é uma fruta muito versátil. Na cozinha, é perfeita para temperar determinados pratos, fazer marinada ou até dar sabor a um bolo a um semifrio. Quando estão a sobrar e não há ideias de pratos, uma boa forma de lhes dar uso é mesmo nas limpezas, quer seja da casa, quer seja da roupa.

Anna, da página de TikTok @anna_louisa_at_home, deu três dicas de como dar uso aos limões que estão a sobrar na despensa. E são todas muito úteis.

Três formas de usar os limões que estão a sobrar

A criadora de conteúdos partilha duas dicas para utilizar limões na limpeza da casa e uma focada na roupa branca.

Como explica, o limão é uma opção de limpeza muito útil já que não tem químicos e tem propriedades antissépticas, eliminando bactérias e até bolor.

Veja como pode usar os limões nas lides domésticas:

Limão para branquear roupa

Tem roupa branca a ficar encardida? Então está na hora de ir buscar os limões. Coloque meia chávena de sumo do fruto juntamente com o detergente de roupa que costuma usar. O ácido cítrico do limão vai agir como um branqueador, ajudando a deixar os brancos mais brancos e eliminando algumas manchas.

Atenção, não ponha limão juntamente com roupa colorida ou escura já que pode ficar debotada.

Limão para tirar calcário

Tem uma chaleira elétrica que está a ficar com calcário? O limão é a melhor solução para eliminar os resíduos. Ponha água na chaleira até metade e junte um limão cortado em quartos. Ligue o aparelho e deixe a água ferver, deitando-a fora quando atingir o ponto de ebulição. Se ainda houver calcário, repita o processo usando a mesma peça de fruta.

Limão para fazer um produto de limpeza caseiro

Se gosta de evitar produtos químicos, experimente fazer o seu próprio multiusos com limão que pode ser usado na cozinha e na casa de banho.

Misture um quarto de chávena de detergente de loiça, meia chávena de sumo de limão, uma chávena de vinagre branco e uma chávena e um quarto de água. Coloque a mistura numa embalagem com spray e abane bem.